VIDEO Două persoane decedate, găsite după furtună, pe lacul Snagov / SURSE: Ar fi vorba de un medic și fiul lui de 13 ani

Doi bărbați au fost găsiți decedați în lacul Snagov, anunță ISU București – Ilfov. Ei au fost surprinși de furtună în timp ce desfășurau activități de agrement pe lac.

Echipajele de salvare, inclusiv scafandri, poliție și voluntari, au desfășurat operațiuni de căutare în condiții dificile, folosind sonare și echipamente speciale.

În urma eforturilor, cele două persoane au fost extrase din apă și declarate decedate de către medicii de pe teren.

Surse G4Media spun că cele două persoane decedate sunt un medic și fiul lui de 13 ani. Bărbatul era angajat al M.A.I. (medic în cadrul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti), spun sursele G4Media.

Intervenția a beneficiat de un echipaj de scafandri, o barcă remorcabilă, punct de comandă mobil și două echipaje de prim ajutor, pentru a gestiona situația de urgență.