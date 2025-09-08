Vladimir Putin cere Dumei de Stat să denunţe Convenţia pentru prevenirea torturii

Preşedintele rus Vladimir Putin a cerut luni Dumei de Stat (camera inferioară a parlamentului rus), să denunţe Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Putin a depus un proiect de lege în acest sens care propune şi denunţarea celor două protocoale ataşate convenţiei europene adoptate în 1987, a anunţat luni camera inferioară a Parlamentului rus.

La sfârşitul lunii august, prim-ministrul rus Mihail Mişustin i-a propus liderului de la Kremlin să denunţe respectivul document, pe care Rusia l-a ratificat în 1996, când a devenit stat membru al Consiliului Europei.

Rusia susţine că nu are sens să rămână semnatară a acestei convenţii, dat fiind că Moscova nu este reprezentată în comitetul antitortură din cadrul Consiliului Europei.

Ţara a fost exclusă din Consiliul Europei în martie 2022, la câteva săptămâni după ce Rusia a invadat Ucraina.

Potrivit activiştilor, Rusia nu va mai fi obligată să permită inspectorilor internaţionali accesul la sistemul său penitenciar, inspecţii care, în realitate, au încetat să mai aibă loc din 2022.

Armata rusă a fost acuzată de Ucraina şi de organizaţiile internaţionale că torturează prizonieri de război şi civili în teritoriile ocupate, o acuzaţie pe care Moscova a adus-o la rândul său la adresa Kievului.

De ani de zile, Rusia, care a fost acuzată în mod repetat că muşamalizează abuzurile şi tortura din închisorile sale, nu respectă deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului, notează EFE.