VIDEO Un detaliu relansează zvonurile despre sănătatea președintelui rus: ”Vladimir Putin are o problemă cu mâinile”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În timpul unei vizite la un complex sportiv, liderul în vârstă de 72 de ani părea vizibil inconfortabil, chinuindu-se să-și strângă mâna dreaptă. Mai mulți observatori au remarcat o rigiditate neobișnuită și semne de disconfort, potrivit Rador Radio România.

Comentariile au inundat rețelele de socializare, în special din surse ucrainene.

„Putin are o problemă cu mâinile”, a declarat Anton Gerașcenko, fost consilier al Ministerului de Interne al Ucrainei. „Venele îi sunt umflate și mâna pare dureroasă”, a adăugat jurnalistul ucrainean Dmitro Gordon.

Old age or AI? There’s something wrong with Putin’s hands Besides being bloodied up to the elbows, the veins are also swollen. The cuntface matches expectations though – no big discrepancy there. pic.twitter.com/PzaRalXtzP — Beefeater (@Beefeater_Fella) November 9, 2025

De la începutul războiului din Ucraina, starea de sănătate a președintelui rus a alimentat numeroase teorii: boala Parkinson, cancer sau tratamente medicale intense.

Fotografiile care au circulat în ultimii ani au arătat urme de perfuzii, o pată întunecată pe mână și un picior tremurând în timpul unei întâlniri filmate.

Niciunul dintre aceste zvonuri nu a fost confirmat vreodată de Kremlin, care rămâne tăcut în această privință.

Sursa: LA LIBRE BELGIQUE / Rador Radio România / Traducerea: Gabriela Sîrbu