G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Un detaliu relansează zvonurile despre sănătatea președintelui rus: ”Vladimir Putin are…

vladimir putin maini
Sursa Foto: X

VIDEO Un detaliu relansează zvonurile despre sănătatea președintelui rus: ”Vladimir Putin are o problemă cu mâinile”

Articole13 Noi • 1.846 vizualizări 0 comentarii

În timpul unei vizite la un complex sportiv, liderul în vârstă de 72 de ani părea vizibil inconfortabil, chinuindu-se să-și strângă mâna dreaptă. Mai mulți observatori au remarcat o rigiditate neobișnuită și semne de disconfort, potrivit Rador Radio România.

Comentariile au inundat rețelele de socializare, în special din surse ucrainene.

„Putin are o problemă cu mâinile”, a declarat Anton Gerașcenko, fost consilier al Ministerului de Interne al Ucrainei. „Venele îi sunt umflate și mâna pare dureroasă”, a adăugat jurnalistul ucrainean Dmitro Gordon.

De la începutul războiului din Ucraina, starea de sănătate a președintelui rus a alimentat numeroase teorii: boala Parkinson, cancer sau tratamente medicale intense.

Fotografiile care au circulat în ultimii ani au arătat urme de perfuzii, o pată întunecată pe mână și un picior tremurând în timpul unei întâlniri filmate.

Niciunul dintre aceste zvonuri nu a fost confirmat vreodată de Kremlin, care rămâne tăcut în această privință.

Sursa: LA LIBRE BELGIQUE / Rador Radio România / Traducerea: Gabriela Sîrbu

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Declarații Ilie Bolojan – Alexandru Munteanu: România a fost, este și va rămâne partenerul strategic și cel mai apropiat partener al Moldovei

Articole13 Noi • 64 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Daniel Băluță: Să punem capăt demagogiei și politicianismului ieftin. Dacă vom continua să gândim exclusiv politic în acest oraș, lucrurile nu au cum să meargă bine

Articole13 Noi • 65 vizualizări
0 comentarii

VIDEO ”Cravata Galbenă”, povestea lui Sergiu Celibidache, din 14 noiembrie în cinematografe

Articole13 Noi • 390 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.