VIDEO Un călugăr din Constanța promovat la TV vorbește despre bolnavi de cancer pe care i-a ”vindecat”, dar care în realitate au murit / Cazul femeii decedate care i-a ”donat” terenurile schitului unde slujește (Dobrogea Live)

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un călugăr din Constanța, care este promovat în emisiuni televizate, vorbește despre bolnavi de cancer pe care i-a ”vindecat” prin rugăciune, dar care sunt morți în realitate, arată o anchetă a publicației locale Dobrogea Live.

„Fenomenul Isaia de la Negrești” sau „Sperietoarea cancerului”, așa cum spune chiar diaconul Isaia despre el că a ajuns să fie cunoscut slujește la Schitul Sfântul Gherasim din Chefalonia, din satul Negrești, care aparține de comuna constănțeană Cobadin.

Călugărul susține că terenurile pe care a fost amenajat schitul au fost ”donate” de Diana Dumitra Neagu, o fostă inspectoare în Consiliul Județean Constanța, care a murit de cancer în 19 februarie 2024, mai arată jurnaliștii.

Cu toate acestea, Isaia a avut mai multe apariții TV, ulterioare decesului femeii, în care călugărul vorbea despre cum aceasta s-a vindecat de cancer. Un exemplu, mai jos, fragment din emisiunea „Credință și comunitate”, difuzată pe Antena 3 Constanța, ediția din 12.10.2024, la opt luni după decesul Dianei Dumitra Neagu:

Teodosie l-a oprit aproximativ două luni de la slujire pe diaconul Isaia, care ar fi cunoscut și pentru ritualurile de ”exorcizare” și ”blesteme”, mai arată jurnaliștii, dar ulterior i-a redat dreptul de a sluji.