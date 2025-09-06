G4Media.ro
VIDEO Un călugăr din Constanța promovat la TV vorbește despre bolnavi de…

isaia antena 3 cancer vindecare
sursa foto: Captură video

VIDEO Un călugăr din Constanța promovat la TV vorbește despre bolnavi de cancer pe care i-a ”vindecat”, dar care în realitate au murit / Cazul femeii decedate care i-a ”donat” terenurile schitului unde slujește (Dobrogea Live)

Anchete6 Sep 0 comentarii

Un călugăr din Constanța, care este promovat în emisiuni televizate, vorbește despre bolnavi de cancer pe care i-a ”vindecat” prin rugăciune, dar care sunt morți în realitate, arată o anchetă a publicației locale Dobrogea Live.

„Fenomenul Isaia de la Negrești” sau „Sperietoarea cancerului”, așa cum spune chiar diaconul Isaia despre el că a ajuns să fie cunoscut slujește la Schitul Sfântul Gherasim din Chefalonia, din satul Negrești, care aparține de comuna constănțeană Cobadin.

Călugărul susține că terenurile pe care a fost amenajat schitul au fost ”donate” de Diana Dumitra Neagu, o fostă inspectoare în Consiliul Județean Constanța, care a murit de cancer în 19 februarie 2024, mai arată jurnaliștii.

Cu toate acestea, Isaia a avut mai multe apariții TV, ulterioare decesului femeii, în care călugărul vorbea despre cum aceasta s-a vindecat de cancer. Un exemplu, mai jos, fragment din emisiunea „Credință și comunitate”, difuzată pe Antena 3 Constanța, ediția din 12.10.2024, la opt luni după decesul Dianei Dumitra Neagu:

 

Teodosie l-a oprit aproximativ două luni de la slujire pe diaconul Isaia, care ar fi cunoscut și pentru ritualurile de ”exorcizare” și ”blesteme”, mai arată jurnaliștii, dar ulterior i-a redat dreptul de a sluji.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

