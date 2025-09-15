VIDEO Un bucureștean de 63 de ani a provocat un incendiu care s-a extins pe 25 de hectare în apropierea Capitalei / Bărbatul susține că este alergic la ambrozie, iar din cauza simptomelor a intrat în depresie și a comis gestul necugetat

Suspectul de distrugere prin incediere a fost reținut pentru 24 de ore și va fi propus luni, 15 septembrie, la luarea măsurii arestului la domiciliu.

Luni, 15 septembrie, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 21 Poliție au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară și un mandat de aducere, în municipiul București, emis pe numele unui bărbat, în vârstă de 63 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de distrugere prin incendiere.

„Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, la data de 28 august 2025, în jurul orei 15.00, un bărbat, în vârstă de 63 de ani, în mod intenționat, ar fi provocat distrugeri prin incendiere la nivelul vegetației uscate, situată pe un teren extravilan, care face legătura între Capitală și județul Ilfov, după care ar fi părăsit locul fără a-l lichida”, au precizat reprezentanții Direcției Generale de Poliție a Municipiului București

Astfel, în urma acestor acțiuni, s-ar fi generat un incendiu cu flacără deschisă, care s-a probagat pe o suprafață de aproximativ 25 de hectare și ar fi provocat distrugeri în totalitate unui autoturism, precum și la nivelul unei anexe care era situată pe terenul respectiv.

În vederea administrării materialului probator, luni, 15 septembrie, a fost pus în executare un mandat de precheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

De asemenea, a fost pus în aplicare și un mandat de aducere, bărbatul fiind depistat și condus la audieri.

În baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, procurorul de caz formulând propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 21 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere prin incendiere.