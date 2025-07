VIDEO Sabrina Ionescu a câștigat pentru a doua oară în carieră concursul de 3 puncte WNBA All-Star Game

Vedeta echipei New York Liberty, Sabrina Ionescu, a câștigat pentru a doua oară concursul de aruncări de la distanță organizat în cadrul All-Star Game-ului ligii nord-atlantice, în noaptea de vineri spre sâmbătă, potrivit L’Equipe.

În absența vedetei locale Caitlin Clark, accidentată la aductori marți și retrasă din All-Star Game-ul WNBA organizat la Indianapolis (SUA), conducătoarea de joc a echipei New York Liberty, Sabrina Ionescu (1,80 m, 27 de ani), s-a impus pentru a doua oară în prestigiosul și extrem de popularul concurs de aruncări de 3 puncte.

În fața celor 15.139 de spectatori prezenți în Gainbridge Fieldhouse, colega lui Gabby Williams în meciul demonstrativ care va avea loc în noaptea următoare (ora 2:30 în România), a reușit o finală de excepție, acumulând 30 de puncte, al doilea cel mai mare scor din istoria competiției.

Sabrina Ionescu puts up a MONSTER 30 PTS to reclaim her STARRY 3-Point Contest title 🏆 pic.twitter.com/qgRwN2OPTQ

— WNBA (@WNBA) July 19, 2025