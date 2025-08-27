VIDEO-REPORTAJ Călătorie de două zile în tânărul geoparc UNESCO „Ținutul Buzăului” al României

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

La doar două ore de București, între deal și munte, se întinde Ținutul Buzăului, cel mai tânăr geoparc UNESCO din România, recunoscut la nivel mondial în 2022. Aici am pornit într-o călătorie de două zile pentru a înțelege particularitatea sa și motivele pentru care UNESCO i-a conferit acest statut pentru valoarea geologică, dar și pentru eforturile de conservare, educație și turism durabil.

Prima oprire: GeoGate, poarta de intrare în Ținut, unde poveștile vulcanilor noroioși și ale mării preistorice prind viață prin realitatea virtuală. Am continuat cu Pâclele Mari, celebra arie cu vulcani noroioși, apoi cu Izvoarele naturale de petrol de la Beciu, un fenomen extrem de rar la nivel mondial, unde hidrocarburile ies la suprafață în mod natural, fără foraje. Pe acestea le-am experimentat direct în realitatea fizică.

În comuna Scorțoasa, mi s-a dezvăluit de către localnice cum conservă tradițiile prin dansuri/ritualuri, iar la Mânzălești, ce este cu acel Muzeu „Timpul Omului”, o denumire autentică unde cultura și natura sunt atemporale. Pe drum, ospitalitatea localnicilor și gastronomia specifică dau nota de „turism durabil” acestei experiențe.

Am încheiat călătoria printre Trovanții de la Ulmet, Ciupercile de piatră din Odăile și urmele Mării Paratethys, care ascund milioane de ani de istorie geologică.

O producție G4Media.ro / Reportaj realizat de Alina Mihai / Montaj: Andrei Tinca