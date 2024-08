VIDEO Raliu pe bulevardele din Timișoara. Amatori și profesioniști, mașini de curse și autoturisme de stradă. ”În loc să primească o amendă, primesc o cupă sau o diplomă”

Timișoara Grand Prix 2024 s-a desfășurat duminică pe bulevardele Vasile Pârvan și Corneliu Coposu, precum și prin subpasajul Michelangelo. Este al patrulea an în care această competiție regională de raliu are loc în capitala Banatului. Competiția este destinată atât profesioniștilor, cât și amatorilor, permițând participarea oricărui tip de mașină, fie că este vorba de vehicule special preparate pentru raliu, aparținând echipelor, sau autoturisme obișnuite de stradă, cu numere de înmatriculare.

„Este cel mai spectaculos traseu pentru un raliu din Timișoara, dovadă fiind și numărul de concurenți, 51. Concursul contează pentru etapa a 9-a a Campionatului Județean de Raliu – Timiș. Au venit cei mai buni concurenți din vestul țării. Traseul de concurs, lung de patru kilometri, este unul dintre cele mai lungi trasee urbane din țară. Pe lângă viteză, contează foarte mult și tehnica pilotului. Traseul include un circuit suprateran și unul subteran, ceea ce rar vezi în România”, a declarat Ladislau Giurisici, directorul competiției și cel mai vechi organizator de raliuri din Timișoara.

„Timișoara a devenit un fief al sportului automobilistic”

Acesta a fost al patrulea raliu organizat în Timișoara în acest an. Ca de fiecare dată, municipalitatea a sprijinit evenimentul, închizând circulația pe bulevardele unde a avut loc concursul.

„În ultimii ani, Timișoara a devenit un fief al sportului automobilistic. Am avut în primăvară Raliul Mărțișorului, în zona Căii Buziașului, urmat de Marele Premiu al Municipiului Timișoara, în zona centrală. Recent, a avut loc Super Rally la Iulius Town, iar acum iată acest circuit spectaculos. Ne bucurăm că am reușit să obținem acest traseu, beneficiind de tot sprijinul instituțiilor. Este un circuit foarte lung și dificil de securizat, dar profesionalismul și-a spus cuvântul. Cred că acest traseu va deveni o tradiție”, a adăugat Ladislau Giurisici.

„În loc să facă curse pe ascuns, îi chemăm să vină la noi”

Competițiile de acest tip oferă amatorilor de viteză ocazia de a concura legal și în siguranță.

„Unul dintre scopurile noastre, comune cu ale instituțiilor, este eliminarea curselor ilegale. În loc să facă curse pe ascuns, noaptea, și în condiții periculoase, îi chemăm să vină la noi. Pot să-și descarce adrenalina în condiții de siguranță. În loc să primească o amendă, primesc o cupă sau o diplomă. Un alt scop al nostru este descoperirea și promovarea talentelor. La început, un participant este doar șofer, dar poate deveni pilot. Un pilot în devenire nu are încă o mașină preparată sau echipament performant. Prima dată trebuie să dovedească că are abilități, iar apoi vor urma și sponsorii. Tinerii au acea mică nebunie fără de care sportul automobilistic nu ar exista. Am crescut multe generații de piloți, unii dintre ei devenind campioni naționali, alții câștigând cupe europene, nume foarte cunoscute în acest sport. Aproape 99% dintre cei care activează în sportul automobilistic din Timiș au trecut prin acest campionat”, a completat Ladislau Giurisici.