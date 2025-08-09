G4Media.ro
VIDEO/FOTO Protest cu jucării de pluș în zona Gării de Nord din Timișoara

Protest cu jucării de pluși în zona Gării de Nord din Timișoara

VIDEO/FOTO Protest cu jucării de pluș în zona Gării de Nord din Timișoara. Locuitorii cer siguranță și ordine în cartier

Timișoara9 Aug

Locuitorii din zona Gării de Nord din Timișoara au organizat, sâmbătă, un protest neobișnuit pentru a atrage atenția asupra insecurității și degradării sociale din cartier, invadat de oameni ai străzii, consumatori de alcool, cerșetori și prostituate. Timișorenii reclamă amenințări, gălăgie și ocuparea abuzivă a clădirilor.

Fiecare participant a adus și a lăsat pe trotuar o jucărie de pluș, ca simbol al apelului pentru liniștea și siguranța copiilor din zonă.

Protestul a fost precedat de discuții cu autoritățile locale. Luni, viceprimarul Ruben Lațcău s-a întâlnit cu locuitorii, menționând că Poliția Locală a aplicat numeroase amenzi, însă legea nu permite măsuri suplimentare față de persoanele care locuiesc pe stradă.

„Inițial am vrut să facem un eveniment de mulțumire, în urma lucrurilor pozitive din această săptămână. Autoritățile s-au mișcat, dar ne-am blocat undeva. În continuare, oamenii străzii se adună în zona gării. Sunt aceiași. Undeva, pe drum, ceva nu funcționează. Nu știm ce. Primăria a fost aici, viceprimarul Lațcău a venit la noi, am fost invitați la Comisia de Ordine Publică. Dar lucrurile nu s-au rezolvat. E nevoie de patrule mobile, prezente permanent. Deși nu este treaba noastră, am pregătit un program, o strategie pe care am lăsat-o Comisiei de Ordine Publică și pe care am convenit să nu o facem publică, pentru că autoritățile au de gând să acționeze”, a declarat Caius Merșa, inițiatorul protestului.

O problemă majoră, spun localnicii, era și fosta clădire a Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) de pe Splaiul Nicolae Titulescu. Lăsată în paragină, aceasta devenise un focar de infecție și adăpost pentru oamenii străzii, generând conflicte și un puternic sentiment de nesiguranță. Între timp, imobilul a fost sigilat de către ITM.

„Vreau să mulțumesc celor de la ITM, care au acționat exact cum trebuie. Astăzi au terminat de golit clădirea, s-a închis tot, iar săptămâna viitoare va fi curățată și curtea. ITM și-a rezolvat problema. Însă oamenii s-au mutat în alte două locații – pe strada Pop de Băsești și la Hotelul Nord”, a mai precizat Caius Merșa.

FOTO Ștefan Both

Pe lângă măsuri de ordine publică, locuitorii cer și aplicarea fermă a regulamentului local privind afișajul stradal și aspectul fațadelor comerciale, considerând că dezordinea vizuală contribuie la sentimentul de neglijență și abandon al zonei.


FOTO Ștefan Both
FOTO Ștefan Both

FOTO Ștefan Both
FOTO Ștefan Both
FOTO Ștefan Both
FOTO Ștefan Both
FOTO Ștefan Both
FOTO Ștefan Both
FOTO Ștefan Both
FOTO Ștefan Both
FOTO Ștefan Both
FOTO Ștefan Both
FOTO Ștefan Both
FOTO Ștefan Both

1 comentariu

  1. probleme cu gipsanii?

