VIDEO Răfuiala clanurilor pe străzile din Timișoara. Tânărul care a provocat intenționat un accident pe Podul Mihai Viteazul a fost arestat preventiv

Un bărbat de 22 de ani, implicat în accidentul produs în weekend pe Podul Mihai Viteazul din Timișoara, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, luni, 11 august. Acesta este acuzat de vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și de lovire sau alte violențe, a anunțat Inspectoratul Județean de Poliție.

Membru al clanului de romi Novacovici, tânărul conducea un Audi A8 când, pe pod, l-a zărit venind din sens opus pe un rival din clanul Sain, aflat la volanul unui Porsche. Ambele mașini sunt înmatriculate în Germania, semn că proprietarii s-au întors acasă în perioada vacanței de vară.



Accidentul de pe pod Sursa video: Articulat.ro

Șoferul din Audi a tras brusc de volan și a intrat direct în mașina sport, acroșând și un pieton – care a fost rănit – apoi a spart parapetul podului, fiind la un pas să plonjeze în râul Bega sau pe terasa plină aflată la piciorul podului, conform polițiștilor.

La fața locului au intervenit rapid polițiștii locali, apoi au sosit și polițiștii naționali și jandarmii. Mai multe persoane au fost încătușate. Tensiunea a crescut rapid, mai ales că în zonă au început să se adune membri ai ambelor clanuri. În Audi, oamenii legii au găsit arme albe, bâte și crose de golf.



Accidentul de pe podul Mihai Viteazul Sursa video: Articulat.ro