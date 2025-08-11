G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Răfuiala clanurilor pe străzile din Timișoara. Tânărul care a provocat intenționat…

Accidentul de pe podul Mihai Viteazul din Timișoara FOTO Articulat.ro

VIDEO Răfuiala clanurilor pe străzile din Timișoara. Tânărul care a provocat intenționat un accident pe Podul Mihai Viteazul a fost arestat preventiv

Timișoara11 Aug 3 comentarii

Un bărbat de 22 de ani, implicat în accidentul produs în weekend pe Podul Mihai Viteazul din Timișoara, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, luni, 11 august. Acesta este acuzat de vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și de lovire sau alte violențe, a anunțat Inspectoratul Județean de Poliție.

Membru al clanului de romi Novacovici, tânărul conducea un Audi A8 când, pe pod, l-a zărit venind din sens opus pe un rival din clanul Sain, aflat la volanul unui Porsche. Ambele mașini sunt înmatriculate în Germania, semn că proprietarii s-au întors acasă în perioada vacanței de vară.


Accidentul de pe pod Sursa video: Articulat.ro

Șoferul din Audi a tras brusc de volan și a intrat direct în mașina sport, acroșând și un pieton – care a fost rănit – apoi a spart parapetul podului, fiind la un pas să plonjeze în râul Bega sau pe terasa plină aflată la piciorul podului, conform polițiștilor.

Accidentul de pe podul Mihai Viteazul din Timișoara FOTO Articulat.ro

La fața locului au intervenit rapid polițiștii locali, apoi au sosit și polițiștii naționali și jandarmii. Mai multe persoane au fost încătușate. Tensiunea a crescut rapid, mai ales că în zonă au început să se adune membri ai ambelor clanuri. În Audi, oamenii legii au găsit arme albe, bâte și crose de golf.


Accidentul de pe podul Mihai Viteazul Sursa video: Articulat.ro

Arme albe gasite în mașină FOTO IPJ Timiș

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO/FOTO Protest cu jucării de pluș în zona Gării de Nord din Timișoara. Locuitorii cer siguranță și ordine în cartier

Timișoara9 Aug • 967 vizualizări
2 comentarii

Protest în zona Gării de Nord din Timișoara. Locuitorii cer siguranță. Sunt confruntați cu amenințări, zgomot, ocuparea abuzivă a clădirilor

Timișoara5 Aug • 2.628 vizualizări
0 comentarii

FOTO VIDEO Peste 25.000 de oameni la concertul susținut de Mika la Zilele Timișoarei / Baie de mulțime și mesaje transmise în română de artistul libanezo-britanic

Timișoara3 Aug • 1.939 vizualizări
0 comentarii

3 comentarii

  1. suveranistii!!!

  2. Numai miniștri măscărici s au perindat pe la MAI, timp in care clanurile au prosperat. A8, Porsche, bâte, etc.

  3. Ti-e sila sa ii vezi! Ne-am saturat de ei ca de iliescu.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.