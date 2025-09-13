VIDEO Mii de persoane s-au adunat pe străzile din centrul Londrei pentru mitingul organizat de extremistul Tommy Robinson / În același timp are loc și un contra-protest anti-rasism

Mii de persoane s-au adunat în centrul Londrei pentru un marș organizat de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, în timp ce are loc și un contra-protest al militanților anti-rasism, potrivit BBC.

Aproximativ 1.000 de ofițeri au fost repartizați pentru manifestații, a anunțat Poliția Metropolitană, cu bariere instalate pentru a crea o „zonă sterilă” între cele două grupuri.

„Astăzi Londra stă dreaptă în apărarea unuia dintre cele mai vitale drepturi ale noastre – libertatea de exprimare”, a scris Robinson pe X.

Străzile au devenit o mare de steaguri union jack, cruci ale Sfântului Gheorghe, steaguri scoțiene (saltire) și galeze, în timp ce mulțimi mari de protestatari s-au adunat lângă Waterloo Bridge înainte de marșul „Unite the Kingdom” spre Whitehall.

🚨BREAKING: Massive crowds in London for a ‘Unite the Kingdom’ rally. Organisers are expecting up to 1 million attendees. pic.twitter.com/RsLuOce9Ix — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 13, 2025

Poliția Metropolitană a spus că a împrumutat 500 de ofițeri din alte forțe pentru această zi, fiind prezente dube de poliție din Leicestershire, Nottinghamshire și Devon and Cornwall.

Printre sloganurile de pe steaguri se aflau „Stop the Boats”, „Send them Home” și „Unite the Kingdom”, iar activiști anti-transgender se numără printre participanți.

Un bărbat purta o cruce mare din lemn cu inscripția „RIP Charlie Kirk” – activistul american de dreapta împușcat mortal miercuri, în timp ce ținea un discurs la o universitate.

Raliul urmează să includă discursuri ale fostului strateg al președintelui american Donald Trump, Steve Bannon, și ale prezentatoarei Katie Hopkins.

O scenă a fost instalată pe Whitehall pentru discursuri, unde câteva sute de persoane erau deja adunate până la prânz. Aceștia purtau diverse steaguri și bannere, iar o trupă cânta melodii despre libertate și Tommy Robinson, al cărui nume real este Stephen Yaxley-Lennon.

În altă parte, aproximativ 500 de persoane s-au strâns lângă Russell Square pentru contra-protestul „March Against Fascism”, organizat de Stand Up to Racism (SUTR).

Manifestanții purtau pancarte cu mesaje precum „Women Against the Far Right”, „Oppose Tommy Robinson” și „Refugees Welcome”. Grupul va mărșălui de asemenea spre Parliament Square – la doar câteva sute de metri de mitingul „Unite the Kingdom”. Sunt așteptate discursuri ale parlamentarilor Diane Abbott și Zarah Sultana.

Înaintea marșului, Poliția Metropolitană a confirmat că nu va folosi recunoaștere facială în timp real – tehnologie ce captează fețele oamenilor prin camere CCTV – în supravegherea mitingului „Unite the Kingdom”.

De asemenea, a precizat că există „îngrijorări speciale” în rândul unor membri ai comunităților musulmane din Londra înaintea protestului lui Robinson, invocând „un istoric de retorică anti-musulmană și incidente de scandări ofensatoare comise de o minoritate la marșuri anterioare”.

Comandantul Clair Haynes i-a îndemnat pe musulmanii londonezi să nu-și schimbe planurile și să nu evite centrul orașului, dar să se adreseze unui ofițer de poliție dacă se simt îngrijorați când sunt în public.

Ea a declarat: „Ofițerii vor adopta o linie fermă față de comportamentele discriminatorii sau care trec de la protest la infracțiune de ură.”

Ea a adăugat că poliția va acționa „fără frică sau favoruri” și le-a cerut protestatarilor „să fie atenți la comunitățile prin care trec”.

Poliția Metropolitană a spus că a ordonat ca mitingul „Unite the Kingdom” să se încheie până la ora 18:00, iar contra-protestul până la ora 16:00, conform programului transmis de organizatori.