VIDEO „Magicianul” Messi, gol spectaculos pentru Miami – Argentinianul, liderul marcatorilor din MLS după o nouă „dublă”

Inter Miami a obținut o nouă victorie în sezonul regulat al Major League Soccer din SUA (MLS), iar Lionel Messi a marcat două goluri pentru gruparea din Florida.

Inter Miami a trecut la limită, scor 3-2, de DC United, iar Messi a strălucit din nou grație evoluției sale de pe teren.

Datorită celor două goluri marcate contra celor de la DC United, Messi (38 de ani) a preluat șefia în ierarhia marcatorilor din MLS, cu 22 de reușite.

În clasamentul Conferinței de Vest, Inter Miami se află pe locul 5, cu 52 de puncte. Lider este Philadelphia Union, cu 60 de puncte acumulate.

Cele două goluri marcate de Messi contra DC United

Goal number 881 for Lionel Messi 🐐 pic.twitter.com/Vj6acBDyQ6 — CJ (@upt_china) September 21, 2025

LIONEL MESSI, WHAT A GOAL. 🐐 pic.twitter.com/yB3M8Dl1Ji — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) September 21, 2025

Dribling special marca Lionel Messi

38yo Lionel Messi is still the best dribbler in the world 🤩🐐 pic.twitter.com/09oJLbd25h — 𝙷𝚊𝚛𝚛𝚒𝚜𝚘𝚗 (@fcbharrison) September 21, 2025

Rezumatul extins al partidei dintre Inter Miami și DC United