VIDEO „Magicianul" Messi, gol spectaculos pentru Miami – Argentinianul, liderul marcatorilor din…

Lionel Messi, jucătorul celor de la Inter Miami, într-o fază de joc din MLS.
Lionel Messi / Sursa foto: Lynne Sladky / AP / Profimedia

VIDEO „Magicianul” Messi, gol spectaculos pentru Miami – Argentinianul, liderul marcatorilor din MLS după o nouă „dublă”

21 Sep

Inter Miami a obținut o nouă victorie în sezonul regulat al Major League Soccer din SUA (MLS), iar Lionel Messi a marcat două goluri pentru gruparea din Florida.

Inter Miami a trecut la limită, scor 3-2, de DC United, iar Messi a strălucit din nou grație evoluției sale de pe teren.

Datorită celor două goluri marcate contra celor de la DC United, Messi (38 de ani) a preluat șefia în ierarhia marcatorilor din MLS, cu 22 de reușite.

În clasamentul Conferinței de Vest, Inter Miami se află pe locul 5, cu 52 de puncte. Lider este Philadelphia Union, cu 60 de puncte acumulate.

Cele două goluri marcate de Messi contra DC United

Dribling special marca Lionel Messi

Rezumatul extins al partidei dintre Inter Miami și DC United

