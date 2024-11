VIDEO Liderii G20 au făcut fotografia de grup fără Joe Biden, care nu a apărut la timp

Joe Biden s-a dus luni la Rio de Janeiro pentru a face poza de grup cu liderii G20 la ultimul său summit în calitate de preşedinte al SUA, dar a constatat că aceştia făcuseră deja fotografia fără el, scrie The Guardian, care susţine că, frustraţi, oficialii americani au dat vina pe „probleme logistice” pentru această gafă. Dar Biden nu a fost singurul care a ratat fotografia din Brazilia. Şi premierii canadian şi italian au păţit la fel, transmite News.ro.

Liderii mondiali, printre care preşedintele chinez Xi Jinping, prim-ministrul indian Narendra Modi şi preşedintele francez Emmanuel Macron, au călcat pe un covor roşu până la o rampă pentru fotografia de grup amenajată la uimitorul Muzeu de Artă Modernă, pe malul golfului din Rio de Janeiro.

Aceştia au urcat pe rampă, au discutat şi au glumit în timp ce se adunau pentru a face fotografia de grup pe fundalul celebrului munte Pão de Açúcar din oraşul brazilian. Poza s-a terminat într-o secundă.

🌐 After the launch of the Global Alliance against Hunger and Poverty and the 1st Session of the G20 Leaders’ Meeting, the heads of state and government gather for the official photo of the Global Alliance. #G20 #G20Brasil pic.twitter.com/jp0c9woXUq

