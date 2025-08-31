VIDEO La 45 de ani, Venus Williams a obținut calificarea în optimile US Open la dublu

Venus Williams continuă să scrie istorie în tenisul de câmp feminin, jucătoarea din SUA reușind la vârsta de 45 de ani să se califice în optimile de la US Open 2025, în proba de dublu.

Fostă lideră WTA, Venus a obținut performanța alături de Leylah Fernandez.

Cele două au trecut, scor 7-6(1), 6-1, de perechea perechea formată din norvegianca Ulrikke Eikeri şi japoneza Eri Hozumi. Partida a durat o oră și 37 de minute.

Partenera de joc a lui Venus este cu 23 de ani mai tânără decât americanca.

Urmează un meci cu învingătoarele din duelul Sonay Kartal / Katie Boulter (Marea Britanie) vs Ekaterina Alexandrova / Zhang Shuai (Rusia – China, favorite 12).