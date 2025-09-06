G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Israelul a distrus un nou bloc-turn din oraşul Gaza, despre care…

turn-gaza
sursa foto: Captură video

VIDEO Israelul a distrus un nou bloc-turn din oraşul Gaza, despre care IDF spune că era folosit de teroriștii Hamas

Articole6 Sep 0 comentarii

Israelul a distrus, sâmbătă, o clădire înaltă în sud-vestul oraşului Gaza, au declarat martori pentru AFP, după un bombardament israelian într-o zonă din care armata israeliană ceruse puţin mai devreme locuitorilor să se evacueze, transmite News.ro.

Armata „a lovit recent un bloc-turn folosit de organizaţia teroristă Hamas în zona oraşului Gaza”, potrivit unui comunicat militar.

Martorii au declarat pentru AFP că era vorba de turnul Sousi, situat în aceeaşi zonă de evacuare ca şi turnul Rouya, pe care armata israeliană anunţase mai devreme că intenţionează să-l bombardeze.

Pe reţelele de socializare circulă videoclipuri cu turnul de aproximativ cincisprezece etaje prăbuşindu-se într-un nor mare de praf după explozii la baza sa. Preluând unul dintre ele, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a scris pur şi simplu pe contul său X: „Continuăm”. Cu o zi înainte, după o primă distrugere similară a unui imobil în vestul oraşului Gaza, el scrisese: „Am început”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Noua coafură a prinţesei Kate suscită numeroase comentarii

Articole, Fashion6 Sep • 1.102 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Doi tineri din Craiova s-au ales cu dosare penale după ce au încercat să organizeze o cursă de maşini pe un drum național / Nu mai au voie să conducă până la finalizarea anchetei

Articole6 Sep • 742 vizualizări
0 comentarii

Armata israeliană le-a transmis locuitorilor din Gaza să se evacueze, în perspectiva unui viitor asalt terestru

Articole6 Sep • 170 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.