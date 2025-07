VIDEO Incident la un târg din Germania: 19 răniți în urma unui spectacol de artificii scăpat de sub control

Autoritățile germane au anunțat că cel puțin 19 persoane au fost rănite, dintre care patru grav, după ce un spectacol de artificii a scăpat de sub control vineri seară, în orașul Düsseldorf, conform CNN.

Incidentul a avut loc în cadrul evenimentului Rheinkirmes, desfășurat de-a lungul râului Rin. Imagini de la fața locului arată artificii explodând aproape de nivelul solului, pe malurile râului. Printre răniți se află și un copil, a transmis agenția de presă DPA.

🎆In the German city of #Dusseldorf, 19 people, including one child, were injured by a fireworks explosion at a traditional fair.

This was reported by the Bild newspaper, citing the police.#Germany pic.twitter.com/1j8l9PjKJh

