VIDEO „Îmi pare rău, domnule președinte”: Emmanuel Macron, blocat pe străzile New York-ului de cortegiul lui Donald Trump

O imagine neașteptată. La ieșirea din sediul ONU, unde a declarat oficial că Franța recunoaște statul Palestina, Emmanuel Macron a fost blocat pe stradă de cortegiul prezidențial al lui Donald Trump, luni, 22 septembrie, la New York, transmite BFM TV.

„Îmi pare rău, domnule președinte, totul este blocat în acest moment”, i-a spus un polițist înainte de a-i face semn că convoiul se apropia, conform imaginilor difuzate pe rețelele sociale.

În acest context neobișnuit, Emmanuel Macron l-a sunat pe omologul său american pentru a încerca să iasă din această situație. „Ghici ce, aștept în acest moment pe stradă, pentru că totul este blocat pentru tine”, spune Macron, zâmbind, la telefon.

După câteva minute de așteptare, strada a putut fi deblocată, dar numai pentru pietoni. Acest lucru l-a obligat pe președintele Republicii să continue convorbirea cu Donald Trump în mijlocul străzii, în timp ce voia să se îndrepte spre Ambasada Franței.