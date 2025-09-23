Petiție împotriva excluderii unui profesor la Institutul Teologic Penticostal / Emanuel Conțac: Bănuiesc că este vorba despre faptul că am deranjat pentru că am expus cazuri de plagiat și am luat poziție împotriva lui Călin Georgescu, George Simion, AUR și Diana Șoșoacă

Aproape o mie de persoane au semnat o petiție publică de solidaritate cu Emanuel Conțac, conferențiar la Institutului Teologic Penticostal (ITP). Petiția cere păstrarea acestuia în corpul profesoral și a plecat de la informația că Emanuel Conțac ar urma să fie înlăturat din institut. Contactat de G4Media, Emanuel Conțac a declarat că Comisia Pastorală din cadrul ITPB a recomandat conducerii să nu i se înnoiască avizul necesar pentru a preda. Conducerea Institutului a declarat pentru G4Media că așteaptă ”un document oficial din partea Cultului Penticostal”, fără să explice însă decizia inițială a Comisie Pastorale, invocată de Conțac.

Institutul Teologic Penticostal este o școală confesională, condusă de rectorul Ioan Brie, și aparține Cultului Creștin Penticostal din România, condus de președintele Filip Nelu. Cultul Creștin Penticostal este unul dintre cultele creștine neoprotestante recunoscute oficial în România. Potrivit recesământului din 2022 număra peste 404.000 de adepți, în creștere semnificativă cu peste 40.000 față de recensământul din 2011. Și Cultul Penticostal primește bani finanțări publice de la statul român, la fel ca celelalte culte recunoscute.

”Considerăm că înlăturarea sa din poziția de profesor reprezintă o nedreptate și o atingere gravă nu doar a libertății de conștiință și a libertății de exprimare, ci și a sănătății spirituale a comunității noastre. Motivele invocate – legate de opiniile sale publice privind realitățile sociale și politice din România – nu țin de etica profesională sau spirituală, ci reflectă mai degrabă presiuni externe și interese administrative”, se arată în petiția online.

Conferențiarul Emanuel Conțac a declarat pentru G4Media că discuția despre scoaterea sa din Institutul Teologic a pornit după ce ”Comisia Pastorală din cadrul ITPB a recomandat conducerii să nu mi se înnoiască avizul necesar pentru a preda în cadrul Institutului. Nu cunosc motivele, pentru că nu mi-a fost respectat dreptul la apărare. Urmează ca o decizie administrativă finală să fie luată de Cultul Penticostal”.

Profesorul specializat în studiul biblic a mai spus că nu ”nu cunosc motivele pentru care se dorește înlăturarea mea de la catedră”, dar a indicat trei posibile cauze.

”Bănuiesc că este vorba despre faptul că am deranjat prin faptul că am expus atât prin mijloace administrative (sesizări formale) cât și public cazuri de plagiat în interiorul comunității academice penticostale. Consider că plagiatul este inacceptabil moral și academic, iar intransigența mea a deranjat”, a spus conferențiarul universitar. El a făcut sesizări de plagiat asupra lucrărilor unor preoți, cadre didactice și studenți.

”De asemenea, am luat poziție public împotriva discursurilor politice ale unor actori politici precum Călin Georgescu, George Simion, AUR și Diana Șoșoacă pentru că eu resping categoric discursul neolegionar al acestora, în timp ce unii membri ai cultului penticostal au fost seduși de ideile acestor politicieni. Această ideologie criminală și extremistă este complet inacceptabilă pentru mine și e de neînțeles aderența unor membri ai cultului penticostal în condițiile în care regimul legionar și regimul lui Ion Antonescu au scos cultul penticostal în afara legii, iar mulți dintre membrii săi au fost deportați, arestați, amendați doar pentru credința lor. Nu înțeleg cum nepoții celor prigoniți pot susține acum politicieni cu discurs legionar”, a mai declarat Emanuel Conțac pentru G4Media.

El a indicat și un posibil al treilea motiv pentru decizia de înlăturare: ”este posibil să fi existat și o presiune din partea unor lideri români penticostali din SUA, care sunt nemulțumiți de faptul că uneori am evaluat critic anumite declarații ale președintelui Trump, îndeosebi cu privire la războiul din Ucraina”.

Într-un răspuns pentru G4Media, conducerea instituției a refuzat să explice motivele deciziei luate de Comisia Pastorală din Institut și a spus că în absența unei decizii oficiale a Cultului Penticostal nu va comunica despre informații ”pe surse”.

”Până în acest moment nu am primit niciun document oficial din partea Cultului Penticostal referitor la domnul Emanuel Conțac, prin urmare nu avem un răspuns pentru dumneavoastră. Institutul Teologic Penticostal așteaptă comunicatul și decizia forului ierarhic căruia îi aparține și căruia i se supune în mod dogmatic și canonic. Imediat ce va fi emisă decizia, vom reveni cu un comunicat public. Până atunci nu ne putem exprima poziția pe baza unor informații vehiculate „pe surse”, au transmis G4Media reprezentanții Institutului Teologic Penticostal din București.

G4Media a revenit cu o întrebare legată de motivele care au stat la baza deciziei luate de Comisia Pastorală din cadrul Institutului, dar nu am primit un răspuns până la publicarea articolului. Vom actualiza articolul dacă vom avea un răspuns.

”Mă aștept ca o decizie oficială a Cultului Penticostal să fie luată în zilele următoare. În funcție de această decizie, îmi voi exercita dreptul de apărare administrativ sau în sistemul judiciar, așa cum prevede carta Institutului în care am lucrat 20 de ani”, a mai spus conferențiarul universitar Emanuel Conțac pentru G4Media.