BREAKING Serviciul de Informații Externe al Rusiei acuză Europa, fără a prezenta nicio dovadă, că “se pregătește să ocupe Moldova” / “Pentru a crea un pretext, sunt prevăzute provocări armate împotriva Transnistriei și trupelor ruse staționate în regiune”

Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse acuză Uniunea Europeană, citând doar “informații primite de SVR” și fără a prezenta nicio dovadă, că se pregătește „să ocupe” Republica Moldova. Comunicatul SVR vine cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare esențiale din Moldova, pe care Kremlinul a încercat să le influențeze în detrimentul forțelor pro-occidentale.

SVR “raportează că (…) birocrații europeni cu sediul la Bruxelles sunt hotărâți să mențină Moldova pe calea politicilor lor rusofobe. Ei intenționează să facă acest lucru cu orice preț, inclusiv prin desfășurarea de trupe și ocuparea de facto a țării. În prezent, statele membre NATO își concentrează forțele armate în România, lângă granița cu Moldova. Se pregătește o „debarcare” a NATO în regiunea Odessa din Ucraina pentru a intimida Transnistria. Conform informațiilor disponibile, primul grup de militari de carieră din Franța și Regatul Unit a sosit deja la Odessa”, anunță, pe un ton alarmist, Serviciul rusesc de Informații Externe.

Ce acuzații mai conține comunicatul SVR:

“Acest scenariu a fost exersat în repetate rânduri în timpul exercițiilor NATO din România și ar putea fi pus în aplicare după alegerile parlamentare din Moldova din 28 septembrie. Oficialii europeni se tem că falsificarea grosolană a rezultatelor votului pregătită de Bruxelles și Chișinău va forța cetățenii moldoveni disperați să iasă în stradă pentru a-și apăra drepturile. Apoi, la cererea președintelui M. Sandu, forțele armate ale statelor europene vor fi obligate să forțeze moldovenii să accepte o dictatură sub masca democrației europene.

Bruxelles nu intenționează să renunțe la planurile sale de ocupare a Moldovei, chiar dacă situația imediat după alegeri nu necesită intervenție externă. Desfășurarea trupelor este preconizată să aibă loc ceva mai târziu. Pentru a crea un pretext, sunt prevăzute provocări armate împotriva Transnistriei și trupelor ruse staționate în regiune. Data alegerilor pentru Consiliul Suprem al RPM din 30 noiembrie a acestui an este luată în considerare ca posibil interval de timp.

Se pare că astfel de planuri ale regimurilor totalitare-liberale europene sunt motivate de dorința lor de a-și demonstra „curajul și determinarea” în contextul blocării planurilor de desfășurare a trupelor „coaliției celor dispuși” pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev. Temându-se de o confruntare directă cu Rusia, europenii intenționează să se răzbune pe mica Moldovă. Afirmarea de sine în detrimentul celor slabi a fost întotdeauna o parte integrantă a colonialismului european”.

Folosirea unor pretexte legate de protejarea minorității ruse din diverse țări sau a soldaților ruși desfășurați acolo a permis Rusiei să creeze diverse conflicte înghețate sau să anexeze de-a dreptul regiuni întregi din alte țări, cum a fost cazul peninsulei Crimeea.

