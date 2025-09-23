Topul încasărilor din tenisul masculin în 2025: Cum s-a schimbat peisajul financiar după Laver Cup

Carlos Alcaraz este liderul detașat al încasărilor din tenisul de câmp masculin din sezonul 2025. Ibericul, proaspăt campion la US Open, a adunat până acum în acest an 15,8 milioane de dolari din premii, transmite tennisuptodate.com.

Carlos Alcaraz, lider în clasamentul încasărilor – Este urmat de Jannik Sinner și Novak Djokovic

În vârstă de 22 de ani, Alcaraz este lider autoritar în ceea ce privește suma de bani adunată în 2025 din premii.

Spaniolul a fost recompensat cu 15,8 milioane de dolari, el fiind fără rival până în acest punct al sezonului în curs.

Ibericul este urmat, așa cum era de așteptat, de marele său rival din ATP, Jannik Sinner.

Italianul antrenat de Darren Cahill și-a adăugat în conturi suma de 11,6 milioane de dolari în 2025.

A pierdut o parte semnificativă de bani din cauza suspendării pe care a primit-o în primăvara acestui an din cauza scandalului de dopaj în care a fost implicat.

Locul al treilea îi revine veteranului Novak Djokovic. La 38 de ani, sârbul continuă să fie un jucător extrem de important în circuitul mondial, cu toate că a câștigat ultimul Grand Slam în septembrie 2023.

Nole a adunat din premiile din tenis suma de 4,66 milioane de dolari.

Este urmat în ierarhie de Alexander Zverev și Taylor Fritz, ambii cu câte aproximativ 4,5 milioane de dolari.

În top 10 mondial mai apar nume precum Ben Shelton, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti, Jack Draper și Félix Auger-Aliassime.

În afara primelor zece locuri din lume putem găsi jucători importanți precum Andrey Rublev, Casper Ruud, Alexander Bublik și Jakub Menšík.

Cu toate că până la finalul anului nu vor mai fi turnee de Grand Slam, circuitul ATP oferă în continuare premii consistente în cadrul unor competiții precum Mastersul de la Shanghai, Mastersul de la Paris, dar și Turneul Campionilor de la Torino.