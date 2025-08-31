VIDEO Gol spectaculos marcat de un portar în liga a treia din Danemarca

Portarul Oliver Borner, care joacă la Hellerup IK, a adus victoria formaţiei sale împotriva echipei Skive cu o lovitură liberă superbă cu piciorul stâng. O reuşită care aminteşte de cele ale lui Jose Luis Chilavert, transmite News.ro.

Hellerup IK s-a impus cu 2-1 în meciul care s-a jucat în a treia divizie.

Portarul danez a marcat din lovitură liberă cu piciorul stâng. Suficient pentru a alimenta comparaţia cu José Luis Chilavert, un portar expert în acest gest.

Autor a 68 de goluri în carieră, dintre care opt cu echipa naţională a Paraguayului, portarul care a jucat între 1982 şi 2004 a făcut din această mişcare tehnică semnătura sa.

El rămâne al doilea portar cu cele mai multe goluri marcate, după brazilianul Rogerio Ceni şi cele 132 de realizări ale sale.