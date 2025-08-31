VIDEO Gol spectaculos marcat de un portar în liga a treia din Danemarca
Portarul Oliver Borner, care joacă la Hellerup IK, a adus victoria formaţiei sale împotriva echipei Skive cu o lovitură liberă superbă cu piciorul stâng. O reuşită care aminteşte de cele ale lui Jose Luis Chilavert, transmite News.ro.
Hellerup IK s-a impus cu 2-1 în meciul care s-a jucat în a treia divizie.
Portarul danez a marcat din lovitură liberă cu piciorul stâng. Suficient pentru a alimenta comparaţia cu José Luis Chilavert, un portar expert în acest gest.
Autor a 68 de goluri în carieră, dintre care opt cu echipa naţională a Paraguayului, portarul care a jucat între 1982 şi 2004 a făcut din această mişcare tehnică semnătura sa.
El rămâne al doilea portar cu cele mai multe goluri marcate, după brazilianul Rogerio Ceni şi cele 132 de realizări ale sale.
Netop nu… Helt fantastisk frisparksmål af HIK’s målmand Oliver Børner. Bedste sparketeknik i 2. division😊 pic.twitter.com/iInhFOrDGw
— Per Frimann (@PerFrimann) August 30, 2025
