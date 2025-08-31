G4Media.ro
VIDEO Gol spectaculos marcat de un portar în liga a treia din…

Minge de fotbal pe un teren cu iarbă.
Minge de fotbal / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

VIDEO Gol spectaculos marcat de un portar în liga a treia din Danemarca

Sportz31 Aug 0 comentarii

Portarul Oliver Borner, care joacă la Hellerup IK, a adus victoria formaţiei sale împotriva echipei Skive cu o lovitură liberă superbă cu piciorul stâng. O reuşită care aminteşte de cele ale lui Jose Luis Chilavert, transmite News.ro.

Hellerup IK s-a impus cu 2-1 în meciul care s-a jucat în a treia divizie.

Portarul danez a marcat din lovitură liberă cu piciorul stâng. Suficient pentru a alimenta comparaţia cu José Luis Chilavert, un portar expert în acest gest.

Autor a 68 de goluri în carieră, dintre care opt cu echipa naţională a Paraguayului, portarul care a jucat între 1982 şi 2004 a făcut din această mişcare tehnică semnătura sa.

El rămâne al doilea portar cu cele mai multe goluri marcate, după brazilianul Rogerio Ceni şi cele 132 de realizări ale sale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

