Iga Swiatek în meci de tenis, lovind mingea
Sursa foto: Eduardo Munoz Alvarez / AP / Profimedia

VIDEO Finală mult așteptată la WTA Seul – Se întâlnesc primele două favorite: Swiatek și Alexandrova

Iga Swiatek (principala favorită) a făcut sâmbătă pasul în marea finală a turneului WTA de categorie 500 de la Seul. Fostă lideră mondială, poloneza a câștigat categoric, scor 6-0, 6-2, meciul cu Maya Joint.

În vârstă de 19 ani, Join (Australia – locul 46 în ierarhia mondială) a fost copleșită de importanța partidei, iar Swiatek a condus ostilitățile de la început și până la final. Partida a durat doar 67 de minute.

În ultimul act a ajuns și a doua favorită, Ekaterina Alexandrova. Rusoaica a învins-o pe Katerina Siniakova (locul 77 mondial), scor 6-4, 6-2, după un meci de o oră și 42 de minute.

Finala dintre Swiatek și Alexandrova se va disputa duminică, 21 septembrie, de la ora 06:00 (ora României).

Duelul va putea fi urmărit în direct pe canalele Digisport.

Rezumatul partidei dintre Iga Swiatek și Maya Joint

WTA Seul (Korea Open) are loc în perioada 15-21 septembrie, pe hard. Face parte din categoria WTA 500, are premii totale în valoare de $1,064,510, iar campioana en-titre este Beatriz Haddad Maia (titlu cucerit în 2024).

