VIDEO Fenomenul de „thrifting” în România/ Tinerii de la târg: „Pentru mine înseamnă mai mult decât hunting pentru haine, înseamnă un stil de viață”

Thriftingul sau „thrift shoppingul” este un fenomen ce pare a fi tot mai prezent în tendițele de consum ale oamenilor. Ca definiție simplă, thrifting înseamnă a cumpăra haine din orice nu este magazin de brand sau din fast-fashion și care au mai fost purtate înainte.

Iar aici opțiunile sunt de la second hand-uri până la târguri de haine cum este și „Lord of the things” ce are loc în fiecare weekend în București.

La târgul organizat săptămânal în intersecția de la fosta Romarta din București, iubitorii de haine, comercianți și clienți, se adună să vadă ce mai e nou.

Oana, împreună cu soțul ei, sunt comercianți la târg și administrează și pagina ocashOp. Oana spune că pentru ea thriftingul „înseamnă mai mult decât un hunting pentru haine, înseamnă un stil de viață, înseamnă să-ți găsești autenticitatea în ceea ce porți”. Ea consideră că, prin educație, thriftingul poate ajunge să fie la fel de popular în țara noastră cum e în alte state din Europa.

„Există un loc destul de mare de făcut un pas grandios către către a renunța la ce înseamnă fast-fashion și puțin apropierea aceasta de auteticetatea thriftingului”, a mai spus Oana.

Care sunt, totuși, motivele pentru care clienții aleg să cumpere haine de la târguri în detrimentul magazinelor din mall, spre exemplu?

La târgul Lott i-am găsit pe Daniel și pe Bianca, clienți fideli ai târgurilor de haine.

Daniel a declarat că principalul motiv pentru care apelează la thrifting este cel financiar, apoi cel ecologic: „Primul ar fi financiar. Doi, pentru că nu-mi place ideea de fast-fashion și consum constant de materiale de genul. Îmi place, de cele mai multe ori, atunci când îmi cumpăr ceva, să și dau și ceva înapoi. Adică dacă pot cumva, la târguri mergi și cu lucrurile mele și fac schimb cu oamenii care deja sunt acolo”.

Pentru Bianca ordinea e inversă, iar motivul ecologic primează în alegerea ei de a cumpăra haine la mâna a doua: „Aș spune și ecologic. De fapt, în primul rând ecologic. Financiar, într-adevăr, da, dar îmi place să găsesc lucruri un pic mai ușchite și fast-fashion-ul nu prea se pliază cu asta. ”

Pe lângă târgurile de haine, fenomenul cumpărării hainelor la mâna a doua sau chiar a treia, dar în stare bună, s-a mutat și în online. Aplicații pentru telefon precum Vinted sau Zalando, devin din ce în ce mai populare în Europa și România.

Conform Statista, Vinted, o platformă lituaniană de comerț electronic C2C (n. red – Consumer to Consumer) specializată în moda second-hand, a câștigat peste 596 de milioane de euro în 2023. Veniturile companiei au crescut cu 61% față de anul precedent. Iar din 2017 până în 2022, veniturile magazinului online second-hand au crescut de la 10 la peste 370 de milioane de dolari americani”.