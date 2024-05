VIDEO Răspunsul lui Netanyahu după ce familiile unor femei ostatice israeliene au publicat imagini explicite din timpul răpirii lor / ”Cruzimea teroriştilor Hamas nu face decât să îmi sporească determinarea de a lupta”

Familiile a şapte femei soldat israeliene care au fost capturate de Hamas în timpul atacurilor din 7 octombrie 2023 au publicat imagini explicite ale răpirii lor, pentru a pune presiune asupra guvernului premierului Benjamin Netanyahu ca să asigure eliberarea lor, relatează CNN, transmite News.ro.

Videoclipul le arată pe femei – toate membre ale Forţelor de Apărare Israeliene (IDF) – aliniate la un perete, cu mâinile legate. Feţele unora dintre femei sunt învineţite şi însângerate.

The Hostages and Missing Families Forum has released footage obtained by the IDF, showing the abduction of five female soldiers from the Nahal Oz base on October 7 by Hamas terrorists.

The clip shows Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniella Gilboa and Naama Levy.

It has… pic.twitter.com/xcls0UGq3F

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 22, 2024