Ministrul israelian al Apărării aprobă planul cuceririi oraşului Gaza şi mobilizează 60.000 de rezervişti
Ministrul israelian al Apărării Israel Katz a aprobat un plan în vederea cuceririi oraşului Gaza de către armata israeliană şi a ordonat mobilizarea a 60.000 de rezervişti care să ia parte la operaţiune, anunţă ministerul, relatează AFP. Vom reveni
