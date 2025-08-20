G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul israelian al Apărării aprobă planul cuceririi oraşului Gaza şi mobilizează 60.000…

fortele de aparare ale israelului, armata israeliana, idf, militari, soldati, razboi israel gaza, front, operatiune, sudul libanului, gaza, orient mijlociu
Sursa foto: IDF/GPO / Sipa Press / Profimedia

Ministrul israelian al Apărării aprobă planul cuceririi oraşului Gaza şi mobilizează 60.000 de rezervişti

Articole20 Aug 0 comentarii

Ministrul israelian al Apărării Israel Katz a aprobat un plan în vederea cuceririi oraşului Gaza de către armata israeliană şi a ordonat mobilizarea a 60.000 de rezervişti care să ia parte la operaţiune, anunţă ministerul, relatează AFP. Vom reveni

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un nou mesaj RO-ALERT în Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina / Oamenii au raportat zgomote puternice la 112

Articole20 Aug • 348 vizualizări
0 comentarii

Palatul Elysee îi răspunde lui Benjamin Netanyahu, care l-a acuzat pe Emmanuel Macron că alimentează antisemitismul: O evaluare „abjectă” şi „eronată”

Articole20 Aug • 234 vizualizări
0 comentarii

ONU denunţă blocarea livrărilor de adăposturi în Fâşia Gaza

Articole19 Aug • 84 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.