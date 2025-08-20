Ministrul israelian al Apărării aprobă planul cuceririi oraşului Gaza şi mobilizează 60.000 de rezervişti

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul israelian al Apărării Israel Katz a aprobat un plan în vederea cuceririi oraşului Gaza de către armata israeliană şi a ordonat mobilizarea a 60.000 de rezervişti care să ia parte la operaţiune, anunţă ministerul, relatează AFP. Vom reveni