Administraţia Trump impune sancţiuni împotriva a patru magistraţi ai Curții Penale Internaționale

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a impus miercuri sancţiuni împotriva a doi judecători şi a doi procurori ai Curţii Penale Internaţionale (CPI), Washingtonul continuându-şi presiunea asupra Curţii în urma mandatelor de arestare emise de aceasta împotriva unor lideri israelieni, transmite Reuters citată de Agerpres.ro.

Potrivit Departamentului Trezoreriei şi Departamentului de Stat, cei patru magistraţi vizaţi sunt Nicolas Yann Guillou (Franţa), Nazhat Shameem Khan (Fidji), Mame Mandiaye Niang (Senegal) şi Kimberly Prost (Canada).

Judecătorii CPI au emis în noiembrie mandate de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu, al fostului ministru al apărării Yoav Gallant şi al liderului Hamas Ibrahim al-Masri pentru prezumtive crime de război şi crime împotriva umanităţii în conflictul din Gaza, transmite Agerpres.

Judecătorul Guillou a prezidat o comisie preliminară care a emis mandatul de arestare împotriva lui Netahyahu.

Khan şi Niang sunt cei doi procurori adjuncţi ai CPI.

Decizia intervine la mai puţin de trei luni după ce administraţia Trump a luat măsura de a impune sancţiuni asupra altor patru judecători ai CPI, acuzându-i că s-au implicat în ‘acţiunile ilegitime şi nefondate’ ale CPI vizând Statele Unite şi Israelul, aliatul apropiat al SUA.

CPI, care criticase decizia anterioară în iunie, descriind-o ca o încercare de a submina independenţa instituţiei judiciare, nu a răspuns deocamdată la o solicitare a Reuters de a comenta.

CPI, înfiinţata în 2002, are jurisdicţie internaţională pentru a urmări penal cazuri de genocid, crime împotriva umanităţii şi crime de război în statele membre sau dacă un dosar îi este trimis de Consiliul de Securitate al ONU. SUA, China, Rusia şi Israel nu sunt membre ale CPI.

Sancţiunile îngheaţă toate activele pe care persoanele respective le-ar avea în SUA, tăindu-le practic orice legătură cu sistemul financiar american.