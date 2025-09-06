G4Media.ro
VIDEO Doi tineri din Craiova s-au ales cu dosare penale după ce…

cursa masini craiova
sursa foto: Captură video

VIDEO Doi tineri din Craiova s-au ales cu dosare penale după ce au încercat să organizeze o cursă de maşini pe un drum național / Nu mai au voie să conducă până la finalizarea anchetei

Doi tineri din judeţul Dolj care au organizat o întrecere cu autoturismele pe un drum naţional, în judeţul Dolj, sunt cercetaţi penal şi au rămas fără dreptul de a şofa până la finalizarea anchetei care îi vizează, transmite News.ro.

Investigaţia, care vizează doi tineri de 21 şi 23 de ani, ambii din municipiul Craiova, a fost deschisă după ce cei doi au participat la o cursă de maşini, pe un drum naţional, întrecerea fiind filmată, iar poliţiştii, care au văzut imaginile, s-au autosesizat.

Potrivit oficialilor Poliţiei, cursa ilegală a avut loc în noaptea de 28 spre 29 august, în jurul orei 03:15, pe drumul naţional 65 F.

„În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice, faţă de cei doi tineri fiind dispusă măsura de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice până la finalizarea cercetărilor”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţe Judeţean Dolj.

