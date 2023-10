VIDEO Cum arată un drum asfaltat cu 17 milioane de euro de la UE, la un an de la finalizarea lucrărilor: Deja peticit în mai multe locuri, cu gropi și ”valuri” pe un tronson de 20 kilometri/ Explicațiile Consiliului Județean Tulcea (galerie foto)

Un drum județean din Tulcea, asfaltat cu 17 milioane de euro, bani proveniți din fonduri UE, are nevoie de reparații capitale la un an de la finalizarea lucrărilor. Este deja peticit în mai multe locuri și are gropi și ”valuri” de asfalt pe un tronson de 20 de kilometri. Consiliul Județean Tulcea, principalul beneficiar al proiectului, a declarat pentru G4Media că de vină pentru deteriorarea rapidă a drumului sunt autovehiculele de mare tonaj, menționând camioanele care transportă piatră și TIR-urile care vin sau pleacă din/în Ucraina. Societățile care au reabilitat tronsoanele de drum nu au transmis un punct de vedere.

Proiectul de reabilitare a drumului județean 229 (DJ229) din Tulcea a început în 2018, atunci când a fost lansată procedura de licitație, iar reabilitarea propriu-zisă a început în 2019. Investiția de 17 milioane de euro a acoperit asfaltarea a trei tronsoane ale DJ229, artere importante pentru transportul interjudețean și pentru legătura mai rapidă între localități și zone principale din Tulcea: tronsonul Niculițel-Valea Teilor (6,5 km), tronsonul Valea Teilor – DN22F-Nicolae Bălcescu (23 km) și tronsonul Turda-Babadag-Sarichioi (22 km).

Cele trei tronsoane de aproape 52 de kilometri din DJ229 au fost reabilitate prin proiectul „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculitel si Turda-Sarichioi”, cofinanţat din Fonduri Structurale prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 (POR), Axa prioritara 6, și prin proiectul ”Modernizare infrastructura de transport regional pe tronsonul Valea Teilor – Nicolae Balcescu”, finanțat prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 6.

Primul tronson (Valea Teilor-Niculițel, de 6,5 km) și al doilea tronson (Valea Teilor-DN22F-Nicolae Bălcescu, 23 km) au fost finalizate în iulie 2022, respectiv aprilie 2021, și în prezent necesită reparații importante.

Consiliul Județean Tulcea a declarat pentru G4Media că drumul a suferit deteriorări semnificative din cauza intensificării traficului de mașini grele:

”În perioada de utilizare a drumului județean, urmare intensificării traficului de mașini grele, respectiv camioane de transport piatră, tiruri către și dinspre Ucraina și alte autovehicule de tonaj mare, au apărut unele degradări la nivelul suprafeței de rulare”.

Tronsonul 1 și tronsonul 2 al DJ229 fac parte din ”drumul cel mai scurt al TIR-urilor ucrainene care intră și ies prin Vama Isaccea și trebuie să ajungă în Portul Constanța”, a explicat pentru G4Media și Eugen Ion, președintele Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea, un organism care are în componență 34 de unități teritorial-administrative și care a fost înființat cu scopul de a atrage mai eficient fonduri europene pentru mediul rural.

Consiliul Județean Tulcea mai spune că tronsonul 1 se află în garanție și că a contactat deja firmele din consorțiul care a câștigat licitația pentru a remedia situația:

”În vederea remedierii acestor deficiențe, Consiliul Județean Tulcea a contactat firmele de construcții pentru a remedia aceste deficiențe în cel mai scurt timp posibil, drumul județean DJ229 aflându-se în perioada de garanție”, a mai transmis CJT.

Leader de proiect pentru tronsonul 1 a fost firma Kronstarr Bau Company din Brașov. Contactați de G4Media pentru un punct de vedere, reprezentanții societății au spus că vor reveni cu o declarație, dar până la publicarea acestui articol nu au răspuns solicitării reporterilor.

Al doilea tronson, Valea Teilor – DN22F (intersecția cu Izvoarele) – Nicolae Bălcescu, necesită de asemenea reparații. Din totalul de 23 de km cât are acesta, pe aproximativ 14 km au apărut petice, gropi și ”valuri” de asfalt, deși drumul a fost finalizat în aprilie 2021.

Licitația, estimată la peste 8 milioane de euro, a fost câștigată cu 5 milioane de euro de societatea Tib Cons SRL din București. Reprezentanții firmei nu au putut fi contactați până la publicarea acestui articol.

Citește și Info Sud-Est: De ce durează minimum 5 ani renovarea unei clădiri din mediul rural/ O treime din școlile, grădinițele și căminele din Tulcea care ar trebui renovate cu bani din ITI Delta Dunării sunt neterminate, iar primăriile plătesc penalități (foto, video).