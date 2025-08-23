G4Media.ro
Sibienii renunță la afaceri din lipsă de timp și de angajați: „De…

Sursa foto: Primăria Sibiu / Facebook

Sibienii renunță la afaceri din lipsă de timp și de angajați: „De 12 ani sunt în Horeca și acum chiar vreau să las baltă” / Restaurant, cafenea, salină și pensiuni cu multe camere sunt de vânzare

23 Aug

Un restaurant în centrul istoric, o cafenea, două pensiuni și o salină. Sunt câteva dintre afacerile la cheie care se vând în acest moment în Sibiu. Lipsa de timp, dar și de angajați de încredere în Horeca sunt principalele motive invocate de proprietarii care au decis să renunțe la afacerile lor, anunță Turnul Sfatului.

O pensiune cu 9 camere, 7 băi și o suprafață utilă de 240 mp din cartierul Lazaret a fost scoasă la vânzare pentru 269.000 de euro. Proprietarul este plecat din țară, iar cei care s-au ocupat de administrare spun că nu mai pot continua: „Noi ne-am ocupat de ea, suntem prieteni de familie și nu mai putem să ne ocupăm de ea și atunci nu mai vor să o țină”.

Un alt tip de afacere de vânzare găsim la Ocna Sibiului. Terra Salis este o salină artificială inaugurată la începutul verii, iar acum este scoasă la vânzare pentru 1.150.000 de euro. Proprietarul ne-a spus direct: „Nu mai am timp să mă ocup de ea”.

„Dintr-un business mic nu se îmbogățește nimeni”, spune proprietarul unei cafenele din cartierul Terezian.

În centrul istoric un restaurant se afla și el până ieri pe lista afacerilor de vânzare.

„Nu mai avem timp pentru noi, pentru că avem doi copii mici – unul de un an jumate, altul de 8 ani. În primul rând, nu avem destui oameni. E tot mai greu în Horeca să găsești oameni. De 12 ani sunt în domeniu și acum chiar vreau să las baltă, că nu se mai poate”.

1 comentariu

  1. În decursul anilor, mi-au decedat 3 firme, în care am investit citeva mii de euro, bani strânși cu greu… am beneficiat de marfa trimisa de prieteni din vest, dar prin devalorizarea leului, s-a dus tot profitul obținut… cu bani putini, nu ai cum sa faci profit fără sa faci evaziune… plus un contabil ,,bun”… fără un profit consistent, nu ai cum sa-ti faci carte de munca… asa ca am rămas și fără bani și fără pensie… in timp ce, ca angajat la stat, ai profit fără sa transpiri prea mult…

