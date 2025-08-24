G4Media.ro
Rusia şi Ucraina au făcut schimb de 146 de prizonieri

Rusia şi Ucraina au făcut schimb de 146 de prizonieri

Rusia şi Ucraina au schimbat, duminică, 146 de prizonieri de război din fiecare tabără, după o mediere a Emiratelor Arabe Unite, a anunţat Ministerul Apărării de la Moscova, transmite News.ro.

Toţi ruşii eliberaţi se află în Belarus şi vor primi asistenţă psihologică şi medicală, a precizat sursa citată.

Tot potrivit ministerului, Ucraina a predat Moscovei opt cetăţeni ruşi, rezidenţi ai regiunii Kursk.

