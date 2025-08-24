Rusia şi Ucraina au făcut schimb de 146 de prizonieri
Rusia şi Ucraina au schimbat, duminică, 146 de prizonieri de război din fiecare tabără, după o mediere a Emiratelor Arabe Unite, a anunţat Ministerul Apărării de la Moscova, transmite News.ro.
Toţi ruşii eliberaţi se află în Belarus şi vor primi asistenţă psihologică şi medicală, a precizat sursa citată.
Tot potrivit ministerului, Ucraina a predat Moscovei opt cetăţeni ruşi, rezidenţi ai regiunii Kursk.
