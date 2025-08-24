Maia Sandu, de Ziua Independenţei Ucrainei: Curajul Ucrainei opreşte extinderea războiului şi protejează suveranitatea Moldovei

De Ziua Independenţei Ucrainei, sărbătorită duminică, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a omagiat curajul poporului ucrainean, care îşi apără zilnic dreptul la libertate şi suveranitate, a anunţat Direcţia informare şi comunicare cu mass-media a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova într-un comunicat de presă transmis Agerpres.

„Ţinând piept agresiunii barbare, ucrainenii nu lasă războiul să se extindă, protejând astfel şi pacea şi suveranitatea noastră”, a subliniat şefa statului.

Republica Moldova rămâne ferm alături de Ucraina şi de cetăţenii săi, care luptă cu propriul sacrificiu pentru un viitor liber şi paşnic, în întreaga Europă, a adăugat Maia Sandu în mesajul său.