VIDEO Ce ne-a plăcut de la Globurile de Aur 2024 și la ce filme să ne uităm în acest an? / NEVI, un creator de conținut de pe YouTube: „The Bear a primit, în sfârșit, laudele”

Decernarea premiilor Golden Globes din 8 ianuarie 2024, pentru filmele din anul precedent, ne permite să ne uităm în continuare pe lista nominalizărilor și pe cea a câștigătorilor, pentru puțină inspirație.

Câștigătorul detașat, filmul „Oppenheimer”, este considerat inclusiv de NEVI, un creator de conținut de pe YouTube „cel mai bun film al anului 2023”. „Ușor-ușor încep să observ că aceste premii sunt acordate și în funcție de gusturile publicului. […] Aici mă refer la Oppenheimer care a luat foarte multe premii și pe bună dreptate. Este cel mai bun film al anului 2023”.

NEVI este un youtuber al cărui conținut este axat pe filme și seriale, atât românești cât și din afară. Acesta a vorbit pentru ENTR despre câteva dintre producțiile câștigătoare ale Globurilor de Aur din 2023, ce ar fi de urmărit pe 2024 și ce filme clasice europene recomandă tinerilor.

El a remarcat că, în ultimii ani, alegerile și voturile criticilor erau „bizare, pe alocuri” și că anul acesta „Cezarul a primit ce-i al Cezarului”.

Pe lângă Oppenheimer, The Bear a fost, de asemenea, foarte apreciat și de către Nevi, care l-a catalogat ca fiind „extraordinar de bun” și „făcut pentru majoritatea gusturilor. ”

The Bear a fost producția câștigătoare la categoria Cel mai bun serial de televiziune, muzical sau comedie, iar acest premiu i-a adus și actorului Jeremy Allen White victoria pentru Cea mai bună interpretare a unui actor masculin într-un serial de televiziune – musical sau comedie. Actorul a intrat și mai mult în atenția publicului datorită apariției sale în cel mai nou spot publicitar al companiei Calvin Klein.

Alte nominalizări la categoria Cel mai bun serial de televiziune, muzical sau comedie, au fost: „Abbott Elementary”, „Only Murders in the Building” și „Barry, alt serial destul de apreciat de către public.”

Un alt nume care a marcat anul 2023 a fost „Barbie” care a ieșit câștigător la categoria „Realizări cinematografice și în box office” unde a concurat cu „Guardians of the Galaxy Vol. 3”, „John Wick” și „Spiderman: Across the Spiderverse”.

Pentru 2024 ar fi de urmărit mult așteptatul „Deadpool 3”, precum și continuarea de la „Dune”, acestea urmând să ajungă în cinema în iulie, respectiv martie anul acesta.

În ceea ce privește cinematografia europeană actuală, NEVI nu se declară mare fan, însă ne recomandă producții clasice precum „Léon” și „Contratiempo”, acesta din urmă devenind „definiția unui thriller bun pentru mine”.