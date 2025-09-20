VIDEO Campioana FCSB, parcurs dezastruos în campionat: Locul ocupat după înfrângerea de la Botoșani

FCSB are parte de un start de sezon mediocru în Superliga României la fotbal, campioana en-titre înregistrând a cincea înfrângere (1-3 la Botoșani).

După zece partide disputate în actualul sezon competițional, FCSB are o linie de clasament de echipă care luptă pentru evitarea retrogradării: o singură victorie, patru remize și 5 înfrângeri.

A marcat 12 goluri și a primit 18.

În prezent, FCSB se găsește pe locul 13 în ierarhie: mai slab clasate decât campioana en-titre a României sunt doar Petrolul și nou promovatele Csikszereda Miercurea Ciuc și Metaloglobus.

„Cred că am început bine. Înainte de a marca, am avut 3-4 ocazii, după care nu știu ce s-a întâmplat. Exact după ce am înscris, am primit gol. Am început bine și repriza a doua, dar după ce am încasat gol s-a rupt ceva.

Probabil că atunci când nu câștigi, lucruri negative din mintea ta pun stăpânire pe tine. Din păcate, am pierdut partida. Asta e! Când lucrurile încep să meargă rău, așa merge meci de meci. Le cer scuze fanilor!

Chiar încerc să aflu motivele. Dacă te uiți, am marcat de multe ori primii în partide pe care apoi le-am pierdut. Ceva se întâmplă. Căutăm să găsim soluția în fiecare săptămână. Venim aici să obținem victorii, nu e stilul meu să mă plâng.

Trebuie să găsim soluția, meciurile trec și ajung să spun aceleași lucruri în fiecare etapă. Unde suntem în momentul ăsta… trebuie să găsim soluții.

Postul este în pericol în fiecare zi, dar nu mă gândesc la asta, trebuie să fac ceea ce depinde de mine. Nu simt neapărat presiune. Face parte din slujba noastră. Încercăm să muncim cât putem de bine, uneori merge, alteori nu” – Elias Charalambous, antrenor FCSB, la Prima Sport.

Superliga, clasament

1 Universitatea Craiova 23 puncte

2 Botoșani 19

3 Rapid 19

4 Dinamo 18

5 FC Argeș 16

6 Unirea Slobozia 14

7 UTA Arad 14

8 U Cluj 13

9 Farul Constanța 13

10 Oțelul 10

11 CFR Cluj 7

12 Hermannstadt 7

13 FCSB 7

14 Petrolul 6

15 Csikszereda 3

16 Metaloglobus 2.