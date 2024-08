VIDEO Cadou neobișnuit la împlinirea vârstei de 102 ani: O britanică sare cu parașuta și bate un record

O britanică, Manette Baillie, şi-a oferit de ziua sa un cadou pe puţine persoane şi-l permit la împlinirea vârstei de 102 ani, şi anume să sară din avion cu paraşuta, scrie presa britanică, transmite News.ro.

”A fost puţin înfricoşător”, a declarat ea la BBC după salt, în Anglia, duminică, la patru zile după ce a suflat în cele 102 lumânări.

”Trebuie să recunosc că am închis ochii foarte ferm”, a adăugat ea.

🪂 102-year-old British woman Manette Baillie celebrated her birthday by skydiving over Suffolk, England pic.twitter.com/nkAaALqGSc

— Reuters (@Reuters) August 26, 2024