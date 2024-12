VIDEO Azerbaidjanul îşi plânge morţii într-o zi de doliu naţional. Anchetă în desfăşurare după prăbuşirea unui avion azer în Kazahstan

Azerbaidjanul respecta joi o zi de doliu naţional în urma prăbuşirii unui avion de linie aparţinând companiei azere Azerbaïdjan Airlines în vestul Kazahstanului, cu 67 de persoane la bord, dintre care 38 au murit, relatează AFP, transmite News.ro.

Potrivit companiei aeriene, avionul de tip Embraer 190 cu 62 de pasageri la bord şi cinci membri ai echipajului asigura un zbor de la Baku, capitala azeră, la Groznîi, capitala Republciii ruse caucaziene Cecenia. El s-a prăbuşit în apropiere de Aktau, un port la Marea Caspică, şi a luat foc.

🔴 #BREAKING | An Azerbaijan Airlines Embraer E190 from Baku to Grozny crashed near Aktau, Kazakhstan, with 72 people aboard. Originally bound for Grozny, it was redirected to Makhachkala and Aktau, circling before requesting an emergency landing. #Airways #News pic.twitter.com/jz6UNAmFE4

— Airways Magazine (@airwaysmagazine) December 25, 2024