Mark Rutte, după întâlnirea de la Casa Albă: Nu s-a vorbit despre teritorii, ci despre garanţii de securitate

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat pentru Fox News că întâlnirea lui Donald Trump cu Volodimir Zelenski şi alţi parteneri europeni şi NATO a fost foarte reuşită, transmite News.ro.

El a precizat că în cadrul întâlnirii s-a discutat despre garanţiile de securitate pentru Ucraina, dar mai multe detalii despre acest subiect vor fi discutate în zilele următoare.

„Astăzi, accentul principal a fost pus pe garanţiile de securitate, iar liderii vor lucra la aceste măsuri în următoarele câteva zile”, a declarat el.

Rutte a confirmat că se discută despre un acord de tipul articolului 5 din Tratatul NATO, însă, potrivit secretarului general al NATO, la întâlnirea de luni de la Casa Albă nu s-a discutat despre trimiterea de trupe terestre şi nici despre redesenarea graniţelor Ucrainei. Aceasta din urmă este o chestiune pe care numai preşedintele Volodimir Zelenski trebuie să o abordeze în cadrul unei potenţiale reuniuni trilaterale la care participă şi Rusia, a declarat Mark Rutte.

„Nu am discutat acest lucru astăzi”, a declarat el la Fox News când a fost întrebat despre această problemă. „Toată lumea este clară, inclusiv (preşedintele american) Donald Trump, că atunci când vine vorba despre teritoriu, preşedintele ucrainean este cel care trebuie să discute acest lucru în cadrul trilateralei şi probabil la mai multe discuţii după aceea cu Vladimir Putin”, a spus Rutte.

Înţelegerea de luni dintre lideri a fost că, pentru orice discuţie teritorială, ar trebui să existe garanţii de securitate, a spus Rutte. Fiecare ţară din coaliţie trebuie să fie de acord cu privire la ce vor însemna aceste garanţii, a adăugat el.

„Este un progres faptul că SUA se vor implica” în garanţiile de securitate, a punctat Rutte, fără a intra în alte detalii.

El a spus că discuţiile de la Casa Albă au fost „foarte reuşite” şi l-a numit pe Trump un „pacificator pragmatic”.

„Face presiuni, dar caută şi modalităţi de rezolvare”, a explicat Rutte.

El a mai spus că deschiderea dialogului cu Putin a fost importantă şi că se lucrează la o întâlnire trilaterală între Rusia, SUA şi Ucraina.