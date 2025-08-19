G4Media.ro
Emisarul rus Kirill Dmitriev, după discuția de luni de la Casa Albă:…

Kirill Dmitriev
Sursa foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Emisarul rus Kirill Dmitriev, după discuția de luni de la Casa Albă: A fost o zi importantă de diplomaţie

Articole19 Aug 0 comentarii

Emisarul special al preşedintelui rus Vladimir Putin pentru investiţii şi cooperare economică, Kirill Dmitriev, a declarat că ziua de luni a fost o „zi importantă de diplomaţie”, informează Reuters, preluată de Agerpres.

„O zi importantă de diplomaţie astăzi, cu accent pe o Pace Durabilă, nu pe un Armistiţiu Temporar”, a scris Dmitriev pe platforma X, marţi dimineaţă.

Mesajul lui Dmitriev a fost postat după ce preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu preşedintele american Donald Trump şi cu lideri europeni la Washington pentru negocieri de pace.

Dmitriev nu a făcut nicio referire explicită la aceste întâlniri în postarea sa.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

