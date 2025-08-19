Emisarul rus Kirill Dmitriev, după discuția de luni de la Casa Albă: A fost o zi importantă de diplomaţie
Emisarul special al preşedintelui rus Vladimir Putin pentru investiţii şi cooperare economică, Kirill Dmitriev, a declarat că ziua de luni a fost o „zi importantă de diplomaţie”, informează Reuters, preluată de Agerpres.
„O zi importantă de diplomaţie astăzi, cu accent pe o Pace Durabilă, nu pe un Armistiţiu Temporar”, a scris Dmitriev pe platforma X, marţi dimineaţă.
Mesajul lui Dmitriev a fost postat după ce preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu preşedintele american Donald Trump şi cu lideri europeni la Washington pentru negocieri de pace.
Dmitriev nu a făcut nicio referire explicită la aceste întâlniri în postarea sa.
