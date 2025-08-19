Anchetă coordonată de ofițeri germani în Sibiu, Râmnicu Vâlcea și Drăgășani: tranzacții online de peste 100 de milioane de euro / Trei persoane au fost arestate și duse în Germania

Autoritățile germane, cu coordonarea DIICOT, au dispus percheziții în Sibiu, Râmnicu Vâlcea și Drăgășani cu privire la acțiuni de fraudă internațională pe internet. S-au făcut trei arestări, suspecții fiind trimiși în Germania. În total se cercetează tranzacții de peste 100 de milioane de euro, conform presei germane, anunță Turnul Sfatului.

Departamentul de Investigații Criminale din Nürnberg și Centrul Bavarez pentru Criminalitate Informatică (ZCB) au reușit să identifice posibili autori în cazul unor fapte de fraudă internațională pe internet. Trei suspecți au fost arestați în timpul unei zile de acțiune în România.

Departamentul de Investigare a Criminalității Cibernetice (ECC) din cadrul Departamentului 5 de Investigații Criminale din Nürnberg și Centrul Bavarez de Criminalitate Cibernetică au desfășurat, începând cu luna august 2023, investigații extinse privind frauda comercială și de grup împotriva unui grup activ la nivel internațional. Acest grup este suspectat că a fraudat un număr mare de victime din întreaga lume prin intermediul internetului din noiembrie 2022 cel târziu până recent.

Activitățile frauduloase au început cu așa-numitele e-mailuri de phishing, pe care autorii le-au folosit pentru a obține date și, astfel, pentru a avea acces la conturile de comerciant cu amănuntul ale unei mari companii de comerț online prin corespondență.

După preluarea controlului, autorii au pus în vânzare diverse bunuri, cum ar fi televizoare sau console de jocuri, pe conturile comercianților cu amănuntul la prețuri foarte reduse. Numeroși clienți au plasat apoi comenzi, crezând că achiziționează o ofertă specială de la societăți de vânzare prin corespondență online de renume. Infractorii au încercat apoi să îi determine pe clienți să plătească prețul de achiziție în avans. De fapt, autorii nu au intenționat niciodată să trimită produsele oferite.