VIDEO Aripa armată a Hamas a publicat o înregistrare video cu un ostatic israelian în viaţă. Ar fi un soldat care are și cetățenie americană

Aripa armată a Hamas a publicat sâmbătă o înregistrare video cu un ostatic israelian răpit la 7 octombrie 2023 care este în viaţă în Gaza, relatează AFP, preluată de News.ro.

Ostaticul vorbeşte către cameră. Gesticulând, el critică guvernul israelian pentru că nu a obţinut încă eliberarea sa.

Videoclipul, difuzat de Brigăzile Ezzedine al-Qassam, durează puţin peste trei minute şi îl arată pe bărbat stând într-o cameră strâmtă.

AFP nu a fost în măsură să verifice autenticitatea sau data înregistrării. Vorbind în faţa camerei, ostaticul a declarat că doreşte să se întoarcă acasă pentru a celebra sărbătorile. Israelul sărbătoreşte Paştele evreiesc, care comemorează eliberarea poporului evreu din sclavia din Egipt.

The Times of Israel notează că în „videoclipul de propagandă” apare soldatul Edan Alexander, ostatic israeliano-american.

Videoclipul de trei minute nu este datat, deşi Alexander afirmă că a fost reţinut timp de 551 de zile, ceea ce indică faptul că a fost filmat foarte recent. Alexander, cetăţean american, este un soldat care era staţionat în apropierea Fâşiei Gaza în dimineaţa zilei de 7 octombrie, când a fost luat captiv de Hamas.

Aceasta este a doua înregistrare video cu Alexander publicată de Hamas. În noiembrie, Hamas a publicat prima înregistrare video a soldatului ostatic.

Din cele 251 de persoane răpite în atacul din 7 octombrie, 58 sunt încă în Gaza, iar 34 dintre acestea au murit, potrivit armatei israeliene.

Un armistiţiu negociat de Statele Unite, Egipt şi Qatar între 19 ianuarie şi 17 martie a permis returnarea a 33 de ostatici, dintre care opt morţi, în schimbul eliberării de către Israel a aproximativ 1 800 de prizonieri.

