Ministrul de externe german susţine decizia cancelarului Merz de a sista parţial exportul de arme către Israel
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a susţinut luni decizia cancelarului Friedrich Merz de a sista exporturile anumitor arme către Israel, afirmând că aceasta a fost justificată şi proporţională, relatează marţi dpa, citată de Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Wadephul, membru al formaţiunii conservatoare Uniunea Creştin-Democrată (CDU), a declarat pe postul public ZDF că a participat la luarea respectivei decizii şi că este vorba de o măsură ce a venit după ce cabinetul de securitate al Israelului a aprobat capturarea oraşului Gaza, ceea ce, a explicat el, necesita un semnal politic din partea Germaniei.
Ministrul de externe german a insistat că este o decizie ce vizează în mod specific o anumită problemă şi că Germania şi Israelul rămân strâns aliniate în toate celelalte chestiuni-cheie.
Cancelarul Merz a anunţat oprirea parţială a exporturilor săptămâna trecută, atrăgând critici din partea unor membri ai propriului partid CDU şi a formaţiunii „soră” din landul Bavaria, Uniunea Creştin-Socială (CSU), aminteşte dpa.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Macron: Planurile Israelului pentru Gaza sunt „un dezastru anunţat de o gravitate fără precedent şi o accelerare către un război permanent” / Președintele Franței cere constituirea unei misiuni de stabilizare sub mandat ONU, care să permită securizarea Fâşiei Gaza
Planul Israelului de a „prelua” oraşul Gaza este cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului şi de a învinge Hamas, afirmă Netanyahu
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.