Ministrul de externe german susţine decizia cancelarului Merz de a sista parţial exportul de arme către Israel

Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a susţinut luni decizia cancelarului Friedrich Merz de a sista exporturile anumitor arme către Israel, afirmând că aceasta a fost justificată şi proporţională, relatează marţi dpa, citată de Agerpres.

Wadephul, membru al formaţiunii conservatoare Uniunea Creştin-Democrată (CDU), a declarat pe postul public ZDF că a participat la luarea respectivei decizii şi că este vorba de o măsură ce a venit după ce cabinetul de securitate al Israelului a aprobat capturarea oraşului Gaza, ceea ce, a explicat el, necesita un semnal politic din partea Germaniei.

Ministrul de externe german a insistat că este o decizie ce vizează în mod specific o anumită problemă şi că Germania şi Israelul rămân strâns aliniate în toate celelalte chestiuni-cheie.

Cancelarul Merz a anunţat oprirea parţială a exporturilor săptămâna trecută, atrăgând critici din partea unor membri ai propriului partid CDU şi a formaţiunii „soră” din landul Bavaria, Uniunea Creştin-Socială (CSU), aminteşte dpa.