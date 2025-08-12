G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul de externe german susţine decizia cancelarului Merz de a sista parţial…

Johann Wadephul viitorul ministru de Externe
Sursa foto: cdu-sh.de

Ministrul de externe german susţine decizia cancelarului Merz de a sista parţial exportul de arme către Israel

Articole12 Aug • 41 vizualizări 0 comentarii

Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a susţinut luni decizia cancelarului Friedrich Merz de a sista exporturile anumitor arme către Israel, afirmând că aceasta a fost justificată şi proporţională, relatează marţi dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Wadephul, membru al formaţiunii conservatoare Uniunea Creştin-Democrată (CDU), a declarat pe postul public ZDF că a participat la luarea respectivei decizii şi că este vorba de o măsură ce a venit după ce cabinetul de securitate al Israelului a aprobat capturarea oraşului Gaza, ceea ce, a explicat el, necesita un semnal politic din partea Germaniei.

Ministrul de externe german a insistat că este o decizie ce vizează în mod specific o anumită problemă şi că Germania şi Israelul rămân strâns aliniate în toate celelalte chestiuni-cheie.

Cancelarul Merz a anunţat oprirea parţială a exporturilor săptămâna trecută, atrăgând critici din partea unor membri ai propriului partid CDU şi a formaţiunii „soră” din landul Bavaria, Uniunea Creştin-Socială (CSU), aminteşte dpa.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Macron: Planurile Israelului pentru Gaza sunt „un dezastru anunţat de o gravitate fără precedent şi o accelerare către un război permanent” / Președintele Franței cere constituirea unei misiuni de stabilizare sub mandat ONU, care să permită securizarea Fâşiei Gaza

Articole11 Aug • 211 vizualizări
0 comentarii

Planul Israelului de a „prelua” oraşul Gaza este cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului şi de a învinge Hamas, afirmă Netanyahu

Articole10 Aug • 252 vizualizări
0 comentarii

Preşedinta Comisiei Europene cere Israelului să revină asupra planului său privind continuarea operațiunilor militare în Fâşia Gaza

Articole8 Aug • 121 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.