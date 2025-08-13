Israelul le va permite locuitorilor din Gaza care fug de război să emigreze, afirmă premierul Netanyahu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Israelul va autoriza emigrarea locuitorilor din Fâşia Gaza care doresc să fugă de războiul din teritoriul palestinian asediat, a declarat marţi prim-ministrul Benjamin Netanyahu, relatează AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Întrebat, într-un interviu în limba ebraică acordat canalului internaţional de televiziune i24 News, despre posibila emigrare a locuitorilor din Gaza în străinătate, premierul Netanyahu a spus că „acest lucru se întâmplă în toate conflictele”.

„În Siria, milioane au plecat (…), în Ucraina, milioane au plecat, în Afganistan, milioane au plecat… Şi dintr-o dată ei (comunitatea internaţională) decid că în Gaza civilii trebuie închişi? Daţi-le posibilitatea de a pleca, în primul rând, de a părăsi zonele de luptă şi, în general, de a părăsi teritoriul, dacă doresc”, a pledat prim-ministrul israelian.

„Vom permite acest lucru, în primul rând, în interiorul Gazei, în timpul luptelor, şi cu siguranţă le vom permite să părăsească şi Gaza. Nu îi alungăm, dar le permitem să plece şi asta se întâmplă (…)”, a spus el.

„Discutăm cu mai multe posibile ţări gazdă, nu pot intra în detalii aici (…) Însă cel mai natural lucru pentru toţi cei care îşi exprima opiniile, cei care afirmă că le pasă de palestinieni şi vor să-i ajute este să le deschidă uşile”, a subliniat premierul israelian.

Războiul din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mişcării Hamas şi Jihadului Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili.

Alte 251 au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat imediat cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia au murit 61.499 de persoane şi alte cel puţin 152.000 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.