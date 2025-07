VIDEO A treia favorită, eliminare șocantă de la Wimbledon: Pegula a pierdut în doar 58 de minute

Turneul de la Wimbledon a rămas fără a treia sa favorită, Jessica Pegula suferind o înfrângere surprinzătoare cu Elisabetta Cocciaretto. Jucătoarea din Italia, ocupantă a locului 116 mondial, a trecut în doar 58 de minute de mult mai titrata sa rivală.

Elisabetta a prins o zi fantastică, iar de-a lungul meciului a cedat doar cinci game-uri: s-a impus cu 6-2, 6-3.

Pegula a suferit prima înfrângere în runda inaugurală a unui Grand Slam începând de la Roland Garros, ediția din 2020.

La finalul unui duel de coșmar, Jessica a avut 24 de erori neforțate și doar 5 lovituri câștigătoare.

„Cel mai prost meci al sezonului”, a spus, vizibil afectată, Pegula la finalul partidei.

Jessica a ajuns la All England Club din postura de mare favorită la cucerirea trofeului, mai ales după ce recent a câștigat turneul pe iarbă de la Bad Homburg: a trecut în finală de Iga Swiatek, fostă lideră WTA și multiplă campioană de Grand Slam.

În vârstă de 31 de ani, Jessica este fiica lui Terry și Kim Pegula, proprietarii francizei NFL Buffalo Bills – a căror avere netă, conform Forbes, este de 7,6 miliarde de lire sterline.

De-a lungul timpului, americanca a ajuns în sferturile de la Wimbledon din 2023 și a încasat doar din premiile din tenis 13,3 milioane de lire sterline.

