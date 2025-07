Studentul care a uimit Wimbledon: Victorie istorică, dar nu are dreptul de a încasa premiul de 99.000£

Povestea lui Oliver Tarvet a uimit Wimbledonul: ocupant al locului 733 în ierarhia mondială, britanicul a reușit o victorie senzațională în primul tur de la All England Club. Va da peste Carlos Alcaraz în următorul meci, dar partea și mai interesantă este că nu poate încasa premiul de 99 de mii de lire sterline, transmite mirror.co.uk.

Grand Slam-urile prezentului oferă premii consistente chiar și pentru victoriile din runda inaugurală. Astfel, Oliver și-a asigurat un cec în valoare de 99.000£ pentru succesul (6-4, 6-4, 6-4) cu Leandro Riedi din primul tur.

Motivul?

În vârstă de 21 de ani, Oliver Tarvet este student la Universitatea din San Diego, iar sistemul universitar american NCAA, în care sportivul este legitimat, nu permite primirea unei sume mari de bani din competițiile profesionale. Acest lucru trebuie îndeplinit pentru a-și păstra eligibilitatea în sistemul sportiv universitar american.

„Sunt foarte bucuros să fiu în această situație. Toată munca grea pe care am depus-o în ultimii ani a dat în mod clar roade. Este un vis devenit realitate pentru mine să joc la Wimbledon și este cu adevărat special”, a transmis, vizibil emoționat, Oliver Tarvet.

Victoria din runda inaugurală este cu atât mai prețioasă cu cât Tarvet a avut de trecut prin calificări (trei meciuri) pentru a ajunge pe tabloul principal.

A devenit primul britanic după Alexander Ward în 2017 care să se califice pe tabloul principal de la Wimbledon.

Cecul în valoare de 99.000 de lire sterline este un subiect numai bun de discuție, iar Oliver este de părere că merită pe deplin acei bani.

„În opinia mea, am muncit din greu pentru a obține acești bani și nu simt cu adevărat că sunt nemeritați… Cred că ar fi bine să vedem o schimbare a regulilor.”

Ironia sorții face ca Tarvet (cel mai slab clasat jucător de la Wimbledon) să dea în turul al doilea peste Carlos Alcaraz, campionul ultimelor două ediții de la All England Club (2023, 2024).

„Să joc împotriva lui Carlos miercuri este ceva incredibil”, a spus Tarvet cu modestie.

Oliver Tarvet nu va pleca totuși cu mâna goală după victoria istorică din turul întâi de la Wimbledon: are dreptul la 7.290 de lire sterline din premiul de 99.000 de lire sterline oferit de organizatori pentru calificarea în turul al doilea.

The world No.719 takes down Leandro Riedi in straights sets to record his first-ever Grand Slam win after entering the main draw as a qualifier. #Wimbledon pic.twitter.com/k93Kg37huJ

World number 733, Oliver Tarvet in his first ever tour event, qualifies and wins his first round match at Wimbledon but he will only be eligible for £7,290 of his £99,000 prize money because as a student at San Diego University, NCAA rules cap his prize money until he goes… pic.twitter.com/aBcUaCDYCE

— Tennis Weekly Podcast (@tennisweeklypod) June 30, 2025