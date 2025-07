Favoriții cad precum popicele – Trei mari surprize din prima zi la Wimbledon

Wimbledon 2025 a debutat în forță, trei dintre favoriții importanți de pe tabloul masculin de simplu fiind eliminați din runda inaugurală. Vorbim despre Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas și Holger Rune.

Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas și Holger Rune, eliminați din turul întâi de la Wimbledon 2025

Al treilea Grand Slam al calendarului din tenisul de câmp masculin a început abrupt, cu surprize în serie pe tabloul masculin de simplu.

Holger Rune, favorit 8, a fost eliminat de la primul meci jucat la All England Club: Nicolas Jarry (al 143-lea jucător al lumii) a trecut după un meci electrizant de cinci seturi de danez: 4-6, 4-6, 7-5, 6-3, 6-4.

Jarry a avut puterea să revină de la 0-2 la seturi și să ducă disputa în zona victoriei, după un meci de trei ore și 32 de minute.

Lucrurile nu au stat mai bine nici pentru Daniil Medvedev, fost lider ATP și câștigător de Grand Slam (US Open 2021).

Rusul (cap de serie 9) a cedat în patru seturi, scor 6-7(2), 6-3, 6-7(3), 2-6, contra lui Benjamin Bonzi, locul 64 în lume. A fost un meci de trei ore și zece minute.

În fine, Stefanos Tsitsipas (favorit 24) a pierdut meciul din primul tur de la Wimbledon 2025 contra unui sportiv venit din calificări: Valentin Royer, ocupant al locului 113 în ierarhia ATP.

După ce a cedat primele două seturi, 3-6, 2-6, Stefanos a abandonat, iar parcursul său de la All England Club s-a încheiat înainte de a începe cu adevărat.

