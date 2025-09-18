G4Media.ro
Victorie pentru Chivu împotriva fostei sale echipe: Ajax – Inter, 0-2, în…

Cristian Chivu, antrenorul echipei AC Parma din Serie A, campionatul de fotbal din Italia
Cristian Chivu / Sursa foto: marco iacobucci / imago sportfotodienst / Profimedia

Victorie pentru Chivu împotriva fostei sale echipe: Ajax – Inter, 0-2, în primul lui meci ca antrenor în Cahmpions League / PSG şi Bayern Munchen – victorii categorice / Liverpool, trece cu greu de Atletico după ce a fost egalată de la 2-0

Formaţia Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, fosta echipă a românului, Ajax Amsterdam, în faza principală a Ligii Campionilor, transmite News.ro.

Golurile au fost marcate de Thuram, în minutele 42 şi 47.

Tot miercuri, Paris Saint-Germain s-a impus pe teren propriu în faţa echipei Atalanta Bergamo, scor 4-0. Au marcat Marquinhos ‘3, Kvaratskhelia ’39, Nuno Mendes ’51 şi Goncalo Ramos ‘90+1. În minutul 44, Barcola a ratat un penalti.

Bayern Munchen a învins cu 3-1, pe teren propriu, formaţia Chelsea. Au marcat Chalobah ’20 (autogol) şi Kane ’27 (penalti), ’63 pentru Bayern, respectiv Palmer ’29 pentru oaspeţi.

Pe stadionul Anfield, Liverpool a învins cu 3-2 Atletico Madrid, într-un meci cu răsturnări de situaţii. Liverpool a condus cu 2-0, prin golurile lui Robertson ‘4 şi Salah ‘6, după care Atletico a egalat prin Llorente ‘45+3, ’81. În minutul 90+2, Van Dijk a reuşit să aducă victoria gazdelor.

