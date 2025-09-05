Victimele tragediei din Lisabona, după ce funicularul Gloria a deraiat: Cinci morți erau portughezi, 11 erau străini

Unsprezece cetăţeni străini şi cinci portughezi sunt cele 16 persoane decedate din cauza deraierii miercuri seară a funicularului Gloria la Lisabona, indică ultimul bilanţ prezentat vineri de către autorităţile portugheze, transmite France Presse, citată de Agerpres.

Catastrofa, survenită miercuri seară într-un cartier turistic din centrul capitalei portugheze, a costat viaţa a cinci portughezi, trei britanici, doi sud-coreeni, doi canadieni, o femeie franceză, un elveţian, un american şi un ucrainean, a detaliat poliţia judiciară portugheză într-un comunicat.

Patru dintre portughezii morţi în accident erau angajaţi ai unei instituţii de ajutor social ale cărei birouri se află la capătul de sus al străzii pe care circulă funicularul.

Până în prezent niciun cetăţean german nu a murit în accident, contrar unei informaţii furnizate de autorităţile portugheze joi, dar trei germani au fost răniţi, printre care un copil de trei ani.

Potrivit autorităţilor portugheze, în accident au fost rănite 23 de persoane, printre care cel puţin 11 cetăţeni străini.

Cauza accidentului funicularului nu este deocamdată cunoscută. Printre ipotezele vehiculate de presa locală se numără ruperea unui cablu de siguranţă sau neglijenţa în lucrările de întreţinere a funicularului, care au fost efectuate de un subcontractant al companiei de transport din Lisabona, Carris.

Agenţia portugheză responsabilă cu anchetarea accidentelor aeriene şi feroviare din Portugalia va publica vineri seară ”o notă informativă ce va prezenta primele constatări confirmate” cu privire la deraierea funicularului Gloria, iar un raport preliminar va fi prezentat în cel mult şase săptămâni, a anunţat directorul agenţiei, Nelson Oliveira.