Vicepremierul Tanczos Barna: Domnul Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă…

Tanczos Barna, ministrul Finanțelor
Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu

Vicepremierul Tanczos Barna: Domnul Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, să nu spun că este inflexibil, dar este o persoană care are determinarea, forţa şi curajul necesar să treacă România printr-o asemenea perioadă

Vicepremierul Tanczos Barna consideră că premierul Ilie Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, dar a adăugat că este o persoană care are forţa şi curajul să treacă România printr-o asemenea perioadă, transmite News.ro.

Tanczos Barna a fost întrebat, miercuri, la Antena 3, dacă premierul Ilie Bolojan este inflexibil aşa cum i-ar fi transmis preşedintele Nicuşor Dan.

”Domnul Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, să nu spun că este inflexibil, dar este o persoană care are determinarea, forţa şi curajul necesar să treacă România printr-o asemenea perioadă. Şi cred că astăzi pe platoul politic este singura persoană care poate să ducă această luptă, pentru că este o luptă care consumă foarte mult şi individul şi persoana care iese în faţă şi anunţă aceste măsuri. Este o luptă care se duce pe toate fronturile posibile. Este o luptă care trebuie să fie rapidă, scurtă, să se termine repede, astfel încât economia să iasă cât se poate de repede din acest lucru”, a afirmat vicepremierul.

El a asemuit această situaţie cu cea a unui pacient care fuge de pe masa de operaţie.

”Vine doctorul, încearcă să-l opereze şi pacientul sare de pe masa de operaţie şi fuge. Şi este adus înapoi şi o ia la vale, iar fuge. Deci trebuie să se oprească şi pacientul să stea la operaţie, să se termine cu bine operaţia şi să înceapă perioada de vindecare efectivă. Eu cred, sincer, că se poate şi nu o să avem nevoie nici de asistenţă străină, nu o să avem nevoie nici de FMI, nu o să avem nevoie de nimeni”, a declarat Tanczos Barna.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi seară, că Ilie Bolojan a fost obişnuit la Oradea să aibă majoritate singur, dar că face eforturi în coaliţie şi încearcă să facă compromisuri.

Întrebat ce şanse sunt să reziste coaliţia de guvernare cel puţin până la finalul acestui an, liderul UDMR a precizat că ”şansele sunt bune”.

Reforma administraţiei publice a generat discuţii aprinse în coaliţie şi s-a spus că premierul Ilie Bolojan ar fi ameninţat cu demisia, în cazul în care proiectul nu este făcut cum îşi doreşte el.

Ulterior, premierul Ilie Bolojan a declarat, despre discuţiile privind o demisie din funcţia de premier, că, dacă doar stai pe o funcţie şi lucrurile care ştii că trebuie făcute pentru a trece ţara prin aceste perioade dificile nu le poţi face, nu se justifică să stai pe acest post, el adăugând că asta nu e o problemă de ameninţare sau de termen ultimativ, ci e pur şi simplu de o constatare de bun simţ.

Tags:
