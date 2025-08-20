Vicepremierul Tanczos Barna, despre pachetul doi de măsuri: ”Există această propunere de a nu cumula pensia cu salariul, care se va referi şi la militari şi la foşti poliţişti”

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, miercuri, despre pachetul doi de măsuri fiscale pregătit de Executiv că nu va cuprinde o reformă a pensionării în cazul militarilor şi poliţiştilor însă există această propunere de a nu cumula pensia cu salariul, care se va referi şi la militari şi la foşti poliţişti, iar aceştia vor trebui să opteze, transmite News.ro.

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat la Digi24 că în acest pachet de măsuri care urmează să fie adoptat de Guvern nu este cuprinsă propunerea de modificare a sistemului de pensii, cu privire la militari şi la poliţişti, dar există această propunere de a nu cumula pensia cu salariul, care se va referi şi la militari şi la foşti poliţişti.

”Este un lucru absolut normal. Dacă ai ieşit la pensie la 50 de ani şi te-ai reangajat la stat, nu mi se pare normal să cumulezi salariul cu pensia. Este o reformă substanţială, care se va aplica imediat, de exemplu”, a spus el.

Vicepremierul a menţionat că este scris foarte clar în proiectul de act normativ că aceştia vor trebui să opteze între pensie şi salariu.