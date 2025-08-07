Versuri ale „Imnului golanilor”, cântate de câteva persoane, la ieșirea cortegiului funerar al lui Ion Iliescu de la Palatul Cotroceni

„Imnul golanilor”, compus de Cristian Pațurcă în timpul manifestațiilor anticomuniste din Piața Universității din 1990, încheiate violent cu Mineriada din 13-15 iunie, a fost cântat de câteva persoane, joi, la ieșirea cortegiului funerar al fostului președinte Ion Iliescu din Palatul Cotroceni, relatează News.ro.

La ieşirea din Palatul Cotroceni, câteva persoane strânse pe trotuar l-au aplaudat pe Ion Iliescu, însă alţii l-au huiduit şi au cântat versuri din „Imnul golanilor” din 1990: „Mai bine huligan decât activist, mai bine mort decât comunist”, potrivit sursei citate.

Refrenul „Imnului golanilor”:

„Mai bine haimana, decât trădător / Mai bine huligan, decât dictator / Mai bine golan, decât activist / Mai bine mort, decât comunist”

Ion Iliescu i-a numit pe manifestanții anticomuniști din Piața Universității „golani”.

Fostul președinte Ion Iliescu a fost trimis în judecată, în aprilie 2025, în Dosarul Mineriadei pentru infracţiuni imprescriptibile împotriva umanităţii.

Procurorii militari acuză fosta conducere a României din 1990 că a reprimat manifestanţii anticomunişti din Piaţa Universităţii şi a chemat minerii. În urma violenţelor, 4 persoane au fost ucise, 1.300 au fost rănite şi alţi 1.200 de oameni au fost reţinuţi ilegal.

Fostul preşedinte Ion Iliescu a fost înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III. Guvernul a decretat zi de doliu național joi, 7 august.