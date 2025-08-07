G4Media.ro
Versuri ale „Imnului golanilor”, cântate de câteva persoane, la ieșirea cortegiului funerar…

funeralii Ion Iliescu
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Versuri ale „Imnului golanilor”, cântate de câteva persoane, la ieșirea cortegiului funerar al lui Ion Iliescu de la Palatul Cotroceni

7 Aug

„Imnul golanilor”, compus de Cristian Pațurcă în timpul manifestațiilor anticomuniste din Piața Universității din 1990, încheiate violent cu Mineriada din 13-15 iunie, a fost cântat de câteva persoane, joi, la ieșirea cortegiului funerar al fostului președinte Ion Iliescu din Palatul Cotroceni, relatează News.ro.

La ieşirea din Palatul Cotroceni, câteva persoane strânse pe trotuar l-au aplaudat pe Ion Iliescu, însă alţii l-au huiduit şi au cântat versuri din „Imnul golanilor” din 1990: „Mai bine huligan decât activist, mai bine mort decât comunist”, potrivit sursei citate.

Refrenul „Imnului golanilor”:

„Mai bine haimana, decât trădător / Mai bine huligan, decât dictator / Mai bine golan, decât activist / Mai bine mort, decât comunist”

Ion Iliescu i-a numit pe manifestanții anticomuniști din Piața Universității „golani”.

Fostul președinte Ion Iliescu a fost trimis în judecată, în aprilie 2025, în Dosarul Mineriadei pentru infracţiuni imprescriptibile împotriva umanităţii.

Procurorii militari acuză fosta conducere a României din 1990 că a reprimat manifestanţii anticomunişti din Piaţa Universităţii şi a chemat minerii. În urma violenţelor, 4 persoane au fost ucise, 1.300 au fost rănite şi alţi 1.200 de oameni au fost reţinuţi ilegal.

Fostul preşedinte Ion Iliescu a fost înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III. Guvernul a decretat zi de doliu național joi, 7 august.

