Venezuela: Maduro cere populaţiei să se mobilizeze în faţa „ameninţărilor" americane

Venezuela: Maduro cere populaţiei să se mobilizeze în faţa „ameninţărilor” americane / ”Sâmbătă şi duminică să avem o zi importantă de mobilizare (…) pentru a spune imperialismului: Gata cu ameninţările voastre!”

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a făcut joi apel la miliţie, rezervişti şi „întreg poporul” să se mobilizeze în acest weekend pentru a face faţă „ameninţărilor” SUA, relatează vineri AFP, transmite Agerpres.

Apelul survine după ce Statele Unite au lansat o operaţiune antidrog care desfăşoară forţe navale în Caraibe cu prezenţa, potrivit unei surse din administraţia americană, a trei nave de război în apele internaţionale în largul Venezuelei.

„Am considerat necesar şi potrivit ca sâmbătă şi duminică să avem o zi importantă de mobilizare (…) pentru a spune imperialismului: Gata cu ameninţările voastre! Venezuela vă respinge, Venezuela vrea pace!”, a declarat Maduro în cursul unei ceremonii de decorare a miliţienilor.

Săptămâna aceasta, Maduro a anunţat deja un plan special de desfăşurare a 4,5 milioane de miliţieni. El a anunţat, de asemenea, o reuniune cu „întregul sistem de apărare naţională” pentru a „ajusta” planurile.

Presa americană a relatat că Washingtonul ia în considerare şi trimiterea a aproximativ 4.000 de puşcaşi marini în zonă.

Washingtonul nu recunoaşte rezultatele ultimelor două alegeri prezidenţiale în care Maduro a fost reales şi îl acuză că conduce cartelul Soles, pe care îl consideră o organizaţie criminală de trafic de droguri.

